O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dixo aos deputados de En Marea que "a efectos de AVE" son "iguais" que Cidadáns e UpyD para Galicia, tras lembrarlles que "votaron en contra" da alta velocidade á comunidade no Senado "hai unhas semanas".

O presidente da Xunta no pleno do Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

"Nunca imos esquecer que os seus senadores votaron en contra do AVE de Galicia", afirmou o titular do Goberno galego, para quen entre En Marea e Ciudadanos e UpyD, neste asunto, non hai "ningunha diferenza".

Así concluíu o enfrontamento entre o portavoz de En Marea, Luís Villares, e o xefe do Executivo autonómico durante a sesión de control ao Goberno.

Villares preguntara polos orzamentos xerais do Estado e o papel que neles se reserva para Galicial. Respecto diso, cifrou nun 30% a redución de investimentos reais en infraestruturas e asegurou que son "os máis baixos nos últimos 15 anos".

Pero, sobre todo, "o máis sanguento e preocupante" para o portavoz do partido instrumental son os pensionistas e, en concreto, as mulleres, que perciben en Galicia "as cantidades máis baixas".

Neste extremo, instou ao presidente galego a "levantar a cabeza" por eles, e por outros colectivos como o de funcionarios e os autónomos.

"O QUE QUEREN É MOCIÓN DE CENSURA"

"A miña valoración dos orzamentos é coñecida", respondeulle Feijóo, para agregar que sabe "que lles molesta que haxa presupostos, entre outras cousas, porque o que queren é unha moción de censura".

Neste sentido, o líder dos populares galegos tamén recriminou ás mareas que "levan gobernando nas cidades e son incapaces de aprobar uns orzamentos". Ao seu xuízo, "o que están a facer en Ferrol é de aurora boreal" e na Coruña, "para aprender".

Núñez Feijóo trouxo a colación manifestacións do viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, sentado no seu escano xunto a Villares, para preguntarlle a este último se "queren o AVE a Galicia, si ou non".

Previamente, Luís Villares recriminou ao presidente da Xunta que "fai ben en alzala 'vocecilla' cando reparten migallas" para Galicia, "para que digan polo menos que executan". E é que, segundo os seus números, na comunidade galega a execución o pasado ano situouse no 41%, fronte a un 57% de media.

Ademais, aludiu a Cataluña e o investimento previsto para o AVE nesta rexión, así como á cota do País Vasco, ante o que Feijóo insistiu en que "se por vostede fose nin habería AVE nin orzamentos nin ningún investimento de modernización de Galicia".