A presidenta de Santander, Ana Botín, rexeitou que a entidade recibise presións por parte das autoridades para acometer a compra de Popular e explicou que o banco non presentou ningunha oferta no proceso de venda aberto hai unhas semanas.

Ana Botín | Fonte: Europa Press

"Non recibimos presión de ninguén", sinalou a presidenta de Santander nunha rolda de prensa para explicar o proceso de integración entre a entidade e Popular. Segundo dixo, o banco que dirixe actúa "sempre en interese" dos seus accionistas.

Botín explicou que Santander non presentou ningunha oferta no proceso de venda aberto por Popular hai unhas semanas e que, ao considerar as autoridades europeas que o futuro de Popular era inviable sen acometer unha intervención, a entidade foi convidada leste mesmo martes a presentar unha oferta.

"Tiñamos información polo proceso anterior e fixemos unha valoración que temos a confianza de que é correcta e daranos retornos", engadiu.

Banco Santander adquiriu o 100% do capital social de Banco Popular por un euro e ampliará capital por aproximadamente 7.000 millóns de euros que cubrirá capital e as provisións requiridas para reforzar o balance da entidade presidida por Emilio Saracho, cuxa cotización foi suspendida.

O Santander realizou dita operación como resultado dun proceso competitivo de venda organizado no marco dun esquema de resolución adoptado pola Xunta Unica de resolución e executado polo Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB).

A presidenta de Santander resaltou que a operación, a primeira que se realiza dentro do marco europeo de resolución, é "boa para España e para Europa", realizouse sen axudas públicas e non terá custo algún para o contribuínte.

Citi actuou como asesor único de Santander na compra e participará como global coordinator xunto con UBS na ampliación de capital.