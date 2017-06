A OCU e despachos de avogados preparan accións xudiciais en defensa dos accionistas de Popular

A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) e varios despachos de avogados como Navas y Cusí están a estudar accións xudiciais en defensa dos pequenos accionistas do Popular, á vez que trasladan unha mensaxe de tranquilidade aos depositantes da entidade.

Nunha nota de prensa, a OCU lembra que, se unha entidade acaba finalmente en mans doutro banco, como foi o caso do Popular e a súa compra polo Santander, este deberá respectar ao pé da letra e ata o vencemento os contratos xa asinados, con todas as condicións que se asinaron tanto de prazos como de rendementos.

Os depositantes e aqueles usuarios que teñan contas no Popular "non teñen nada que temer", xa que o Banco Santander debe responder por todas as contías depositadas, sinala a organización de defensa dos consumidores.

A propia nota institucional do FROB insiste neste punto e faino nuns termos que implican a subrogación por parte do Banco Santander en todas as obrigacións contractuais do Popular e por tanto os depositantes poden estar tranquilos.

En todo caso, a OCU está "especialmente preocupada polos accionistas minoritarios que son tratados neste proceso de resolución bancaria, realizada na noite do 6 ao 7 de xuño previo a esta venda, de igual forma que os institucionais, de forma que perderon todo o seu diñeiro".

ARBITRAXE XUDICIAL INMEDIATO.

Ante esta situación, a organización vai solicitar unha "arbitraxe xudicial inmediato auspiciado pola Administración no que os accionistas minoritarios non vexan volatilizarse todo o seu investimento".

Ao mesmo tempo, a OCU "está a estudar as accións xudiciais que sexan necesarias para defender os intereses dos miles de accionistas minoritarios do Popular no resto de campos xudiciais", á vez que traballa en "unha campaña de información aos afectados que se viron prexudicados", sinala.

"DISPÁRASE A PETICIÓN DE DEMANDAS".

Pola súa banda, o despacho de avogados Navas y Cusí asegura que se están "disparando as peticións de demandas pola macroampliación do Popular" e lembra que os accionistas perderán todo o diñeiro investido. "Moitos ademais non poden devolver o crédito", indica.

O despacho de avogados critica o tres macroampliaciones realizadas polo banco, por importe de 5.455 millóns de euros. "Vendéronlles un produto que non existía. Dixéronlles que eran necesarias unhas provisións de 4.700 millóns e finalmente foron de 5.700, nada menos que 1.000 millóns adicionais", indica.

Navas y Cusí sinala que "mesmo se aventuraron beneficios e dividendos que posteriormente se converteron en perdas multimillonarias e ausencia de beneficio para o accionista", á vez que "moitos dos que acudiron á macroampliación fixérono a crédito, sen unha análise de risco razoable nin comercializado de maneira transparente".