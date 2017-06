(AMP) Popular manterase como filial de Santander co obxectivo de acometer unha integración máis adiante

A presidenta de Santander, Ana Botín, explicou que Popular se manterá en principio como unha filial da entidade, pero a idea é que se produza unha integración entre ambas as entidades máis adiante.

"Neste momento (Popular) mantense como unha filial. A idea é que se integre e haxa integración entre Santander e Popular", apuntou a primeira executiva da entidade durante a rolda de prensa na que explicou o proceso de compra de Popular por parte de Santander.

Preguntada por que pasará coas 'joint ventures' e alianzas de Popular con outras empresas, a presidenta do primeiro grupo bancario español apuntou que "hai que velo". "O custo neto das 'joint ventures' é cero, non ten efecto nin positivo nin negativo neste momento", apuntou.

Pola súa banda, o conselleiro delegado da entidade, José Antonio Álvarez, engadiu que a entidade executará a fusión con Popular cando cumprise os requisitos "necesarios para iso". "Imos a un proceso de fusión", deixou claro.

Santander nomeará un consello de transición para o Popular composto por cinco membros, dous deles independentes, que se encargará de supervisar a actividade de Popular. Este consello estará dirixido por José García Cantera, director financeiro do Santander.

Concretamente, os conselleiros independentes serán Pedro Pablo Vilasante e Gonzalo Alonso de Tejuca, mentres que os conselleiros pertencentes ao grupo serán, ademais de Cantera, Javier García Carranza e José Doncel. "Eles serán o novo consello do Popular", reiterou a presidenta do banco.

DÉBEDA SENIOR CON MELLOR CUALIFICACIÓN

O conselleiro delegado de Santander confirmou que coa débeda senior de Popular "non pasará nada", xa que "se seguirán pagando os cupóns". "A débeda subordinada non ten ningún tipo de efecto, mantense e agora é unha débeda que é parte dunha filial do Santander", explicou. O único cambio, segundo Álvarez, é que quen sexan titulares de débeda senior do banco adquirido terán unha débeda senior cunha cualificación máis alta.

A segundo espada do banco sinalou que, como consecuencia do proceso de resolución, os bonos continxentemente convertibles en accións (coñecidos na xerga financeira como 'Cocos') quedan en cero, así como o capital de Popular, e Santander paga un euro polas accións.

Respecto de Totalbank, filial estadounidense de Popular sobre cuxa venda existían rumores de que se atopaba case acordada, Álvarez rexeitou facer comentarios, aínda que afirmou que non coñece en que fase atópase o proceso. "Cando o vexamos tomaremos unha decisión", engadiu.

O banco estadounidense Citi actuou como asesor único de Santander na compra e participará como global coordinator xunto con UBS na ampliación de capital.