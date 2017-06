A conselleira do Mar, Rosa Quintana, avogou por penas máis duras contra o furtivismo para que o autor ou autores "recapaciten" e non volvan delinquir, segundo sinalou en declaracións aos medios coincidindo coa súa intervención nun curso da Escola de Verán do Ministerio Fiscal sobre 'Protección penal da flora, a fauna e os animais domésticos'.

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, nun acto en Bergondo. | Fonte: Europa Press

En concreto, sinalou que se produciron "dous ou tres sentencias" desde que se produciu a reforma do Código Penal para establecer como delito o furtivismo que cause un grave dano aos recursos mariños. Sobre este número, dixo que se está aínda "arrincando" nesta nova situación.

Por iso, indicou que nestes momentos hai que ver como mellorar "na aplicación". "Trátase de expedientes complexos e a sentenza pode tardar en saír", admitiu a conselleira quen insistiu en que agora se trata de ver como "axilizar" estes casos.

Preguntada se as condenas existentes ata a data son máis "brandas" do que esperaba, admitiu que son penas "sinxelas". Así, avogou por impor sentenzas que fagan que ao furtivo non lle compense "seguir infrinxindo" e que logren que "o individuo recapacite".

Mentres, na súa intervención, apuntou á mellora da efectividade dos traballos de control contra o furtivismo en Galicia. Dela, dixo que está baseada na coordinación entre o Servizo de Gardacostas da Xunta, os Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e a Fiscalía Superior de Galicia. Ademais, destacou a progresiva especialización da Policía Autonómica.

INFRACCIÓNS

En canto ás infraccións detectadas, superaron o ano pasado, segundo expuxo, as 3.600 fronte ás 3.200 do ano 2009. Tamén se incrementaron máis dun 87% os comisos de peixe e marisco en relación ao ano 2009, pasando de case 40.000 quilos no ano 2009 a máis de 73.000 o ano pasado.

Por outra banda, a conselleira fixo fincapé na importancia de avanzar na modernización e coordinación dos medios dispoñibles con novas tecnoloxías, empregando as capacidades que ofrecen ferramentas como os drones.