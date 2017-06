Editorial Galaxia súmase ao programa de TEAVi 'Axúdalle a encaixar' para a inserción laboral de persoas autistas

A Editorial Galaxia sumouse ao programa da Asociación de Trastornos do Espectro Autista de Vigo (TEAVi) 'Axúdalle a encaixar', co obxectivo de promover o acceso das persoas con trastorno do espectro autista (TEA) ao mercado laboral mediante o ofrecemento de prácticas formativas nos centros loxístico e de distribución da empresa.

Galaxia sumar ao programaTeavi. | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a asociación, a través deste convenio facilitarase durante dous anos a realización de prácticas formativas destas persoas, ás que se ofrecerá un emprego "con apoio, unha metodoloxía innovadora centrada na orientación e o acompañamento para a inserción en contornas laborais competitivos".

O director da editorial, Francisco Castro, considerou "crucial" que leven á práctica este tipo de colaboracións con persoas con TEA, porque só se reciben "a oportunidade de formarse como traballadores --pódese-- achegar algo á mellora do seu mundo e o mundo en xeral".

A presidenta de TEAVi, Encarna Fernández, valorou que a empresa "se arrisque sen medo e sen prexuízos na axuda formativa de --estes-- mozos para así tentar encaixalos nun mundo laboral que, desgraciadamente, non está deseñado para eles". "Grazas a Galaxia por esta aposta en procúraa de dereitos laborais para os mozos e oxalá que sirva de exemplo", manifestou.

O programa 'Axúdalle a encaixar' está aberto a empresas e entidades da comarca de Vigo, e ten como fin promocionar o acceso ao emprego das persoas con TEA --xa que actualmente a porcentaxe de desempregados sitúase entre o 76 e o 90%-- para a súa inclusión plena na sociedade e mellorar a súa calidade de vida.