Liñares rexeita responsabilidades tras volver declarar ante Pilar de Lara pola recualificación duns terreos

O expresidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e exconcelleiro en Lugo con José López Orozco como alcalde, Francisco Fernández Liñares, volveu este mércores aos xulgados tras ser chamado a declarar en calidade de investigado pola xuíza Pilar de Lara, pola recualificación duns terreos.

Francisco Liñares no xulgado de Lugo. | Fonte: Europa Press

A titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo investiga a Liñares, ademais de en a 'Operación Pokémon', noutra causa relativa ao campo de golf e unhas leiras no barrio da Ponte.

Sobre as 11,45 horas compareceu ante a xuíza De Lara acompañado do seu avogado, Evaristo Nogueira, e apenas dez minutos despois saía de prestar declaración.

"Por estes feitos polos que comparecemos no xulgado son os mesmos dun auto de febreiro de 2011, por estes mesmos feitos, onde se declaraba que non había indicio ningún para que Fernández Liñares fose chamado como imputado (tráfico de influencias e contra a ordenación do territorio)", explicou Nogueira.

"Entón o que evacuamos hoxe (mércores) é transmitir á súa señoría é que estes feitos foran axuizados e finalizados mediante resolución xudicial do xulgado número dous con data de febreiro de 2011 declarando que non había razóns obxectivas nin indicios ningún para chamar ao meu defendido como imputado. Ao ser feitos xulgados manifestamos que non había máis nada que dicir", concretou o letrado.

Neste sentido, Nogueira precisou que "o tema se cinguía á recualificación do campo de golf e dos terreos do barrio da Ponte e eses temas, os dous, xa foron axuizados no sentido de dicir o xuíz no ano 2011 que a Fernández Liñares non se lle podía chamar como imputado, que dera as explicacións suficientes e que non había ningunha responsabilidade, nin indicio para chamalo como imputado". Naquel momento exercía como concelleira de urbanismo María Novo.

"ABSOLUTAMENTE TRANQUILO"

O propio Liñares, unha das pezas craves na investigación da 'Pokémon' sobre o amaño de contratos en concesións públicas en Galicia, afirmou que estaba "absolutamente tranquilo, totalmente".

Ademais, engadiu que lle explicou a Pilar de Lara que "nunca" había ido ao campo de golf e que non coñecía a "ninguén" da empresa Trepia, "nin a directivos do campo de golf", segundo apostilou.

Así mesmo, dixo descoñecer "como se venderon as leiras do campo de golf". "E en canto á miña leira de Coeses e das da Ponte, en novembro do ano 2010 e xaneiro do 2011 eu expliquei todo o que había con respecto a esas leiras, onde as da Ponte sufriron unha recualificación derivada da aplicación automática da Lei do Solo de Galicia", relatou.

"Non houbo que facer máis nada que o Concello recoller o que dicía a lei. De non recollelo entendo que sería unha prevaricación por parte do Concello", comentou.

Tamén Liñares incidiu: "Certo é que nas leiras da Ponte somos sete propietarios, non só eu só, pero eu saía nos papeis e tamén entendo por que".

"E logo recolléronse na cidade de Lugo quizá outro quince ou 16 pequenos anacos que reunían as condicións de urbano e estaban no plan (de urbanismo)como rústico, porque a propia evolución da cidade, os servizos que se van facendo, de tal maneira eran terreos urbanos cando o plan antigo considerábaos rústicos por tanto aí o concello só fixo recollelos", sinalou.

"A leira de Coeses era unha leira rustica de monte e a lei do Solo de Galicia do ano 2002 establece que esas leiras se chamarían de protección forestal o que supón unha maior restrición", detallou respecto diso.

"SORPRESA"

O exconcejal de Urbanismo do Concello de Lugo non ocultou que "agora" para a súa "sorpresa" decátase "que a modificación da lei do Solo do ano pasado volve cualificala como chan de protección ordinaria porque non reúne as condicións que hoxe a lei do Solo impón para que sexa de protección forestal". "Por tanto xa non se o que é", resaltou Liñares.

No ano 2011, segundo aclarou, as súas leiras "foron motivo dunha discusión na comisión de Urbanismo do Concello e todos os grupos políticos déronse por satisfeitos coas explicacións que se daban". "E eu non se que pinto aquí, máis que a honra de falar coa prensa que xa tiña ganas de falar cos meus amigos da prensa", chanceou cos xornalistas.