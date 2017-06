Activado o protocolo de procura dun veciño do Grove (Pontevedra) desaparecido desde o venres

A Garda Civil activou en Pontevedra e as provincias limítrofes o protocolo de procura para dar cun veciño do Grove duns 40 anos, Marcos Da Silva, que leva desaparecido desde o pasado venres.

Marcos dá Silva, desaparecido no Grove (Pontevedra) | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do Instituto Armado, desde o pasado fin de semana non hai noticias do paradoiro do home, polo que foron alertadas todas as patrullas e postos de Pontevedra e provincias próximas.

Ademais, axentes da Garda Civil realizan indagacións na contorna familiar e veciñal deste home, que ten unha discapacidade, para obter toda a información posible para orientar os labores de procura.

A asociación SOS Desaparecidos difundiu a imaxe do desaparecido, así como os seus datos persoais para tratar de pescudar o seu paradoiro. Trátase dun home que mide 1,75 metros, ten pelo moreno e barba con canas.