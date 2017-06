Un home acusado de agredir sexualmente a unha muller nunha zona boscosa próxima ao Camiño de Santiago declarou que non a "tocou" e que non tivo "ningunha relación" con ela. "Eu non son deses", afirmou.

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuízo contra dous homes --uno diso en estado de rebeldía-- para quen a Fiscalía solicita penas que suman máis de 28 anos de prisión.

O tribunal só puido xulgar a un dos acusados, que se enfronta a unha pena de 13 anos e nove meses de cárcere por uns feitos ocorridos en xullo de 2012 nun escampado en Santiago de Compostela, próximo á vía Fisterra do Camiño de Santiago.

Segundo o escrito do Ministerio Público, os dous homes --uno deles mantiña unha relación sentimental coa vítima-- haberían zarandeado a tenda na que durmía a muller. A continuación, tras darlle un golpe na cabeza, accederían ao seu interior, onde "con ánimo libidinoso tocárona" chegando ata a penetración.

Ante o tribunal, o acusado asegurou que esa mesma noite coñeceu á muller, quen mantería unha relación sentimental co outro procesado. O tres estiveron a beber pero, aínda que recoñece que lle propuxo manter relacións, nega abusar sexualmente dela. Con todo, si recoñeceu ter un "forcexo" motivado pola negativa da muller a durmir con el.

A VÍTIMA

"Non tiven ningunha relación, nin a toquei, nin lle rompín o pantalón", dixo o procesado, que indicou que o outro acusado foi quen mantivo relacións sexuais coa muller. "Cando volvín á tenda estaban espidos e facendo o acto", asegura.

Pola súa banda, a vítima, quen tamén declarou ante o tribunal da Audiencia da Coruña, confirmou a agresión que sufriu por parte dos dous homes. "Había catro mans tocándome", apunta a muller, que acusa ao procesado de facelo "con moita violencia".