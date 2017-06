Pleno.- A oposición pide expedientar a Audasa polas retencións na AP-9 e PP móstrase partidario de investigalas

O tres grupos da oposición, a iniciativa do BNG, pediron ao Parlamento de Galicia que inste á Xunta a demandar ao Ministerio de Fomento a apertura dun expediente sancionador á empresa concesionaria da AP-9 polo "mal funcionamento do servizo e os continuos atascos e retencións". Pola súa banda, o PPdeG mostrouse partidario de investigar estas retencións antes de abrir o expediente.

Tanto En Marea como PSdeG apoiaron no pleno deste mércores unha proposición non de lei do Bloque que tamén reclamaba aprobar un protocolo de actuación para levantar as barreiras das peaxes cando se produzan retencións de máis dun quilómetro. Ademais, tamén solicita a recuperación dos empregos suprimidos nas cabinas e que se estude a baixada de peaxes nos tramos en obras.

"Esiximos que se actúe con contundencia para evitar esta estafa, este espolio e abuso" por parte da concesionaria á que o Partido Popular "dálle o trato dunha empresa amiga", manifestou o deputado nacionalista Luís Bará, que cargou especialmente contra o feito de que Audasa, "a pesar de ter ingresos millonarios, reduza o seu cadro de persoal ata un mínimo histórico".

A proposta contou cunha emenda do Grupo Parlamentario Popular, presentada polo deputado Alberto Pazos, que pedía substituír os puntos defendidos polo Bloque por outros nos que se contemplase instar o Goberno galego a pedir a Fomento "medidas oportunas" para evitar os atascos nesta vía e que, en caso de producirse, "minimícense as súas consecuencias".

Ademais, tamén apostaba por "garantir as condicións do contrato concensional, en concreto, no referido a a calidade do servizo en materia de persoal", así como "abrir unha investigación á empresa concesionaria en relación coa calidade do servizo". Esta emenda de substitución foi rexeitada polo parlamentario nacionalista autor da proposición quen se aceptou engadir estes puntos aos seus, cuestión que os populares rexeitaron e que motivou que a proposta non saíse adiante.

POSTURA DE EN MAREA E PSOE

No debate da iniciativa, o deputado do PSdeG Raúl Fernández deixou claro o apoio do seu grupo á medida defendida polo Bloque ao considerar que, a pesar de que a AP-9 "ten un papel decisivo na articulación da mobilidade galega", "non cumpre o seu papel de xeral valor engadido".

"Pensamos que é necesario romper con ese modelo no que a concesionaria sempre gaña e os usuarios sempre perden", defendeu o parlamentario socialista, que criticou a "conivencia dos gobernos de España e Galicia coa forma de actuar" de Audasa.

Por último, o deputado de En Marea Marcos Cal lembrou que o partido instrumental defende a recuperación desta vía para o público ao considerar que "coa actual concesión" gañan as "oligarquías e perde o público".

Ademais, cualificou a iniciativa presentada polo PPdeG como "de escusa de mal pagador". "O que xera dúbidas e destrúe as institucións son as corruptelas da AP-9", indicou.