Pleno.- PP rexeita instar o Goberno central a cumprir o compromiso coa UE de acoller a 17.337 refuxiados

O Grupo Parlamentario Popular rexeitou unha proposición non de lei que pedía ao Parlamento de Galicia instar o Goberno central a cumprir no prazo previsto os compromisos acordados coa Unión Europea de acoller a 17.337 persoas refuxiadas. Ademais, tamén emprazaba ao Executivo estatal a axilizar "de forma significativa" o proceso de traslado de refuxiados a España mediante o seu recolocación e re-asentamento.

A proposición non de lei, que si contou co apoio de BNG e PSdeG, foi defendida pola deputada de En Marea Luca Chao, quen lembrou que, máis dun ano despois do acordo entre España e a Unión Europea, o estado só acolleu a 1.141 persoas das 17.337 ás que se comprometeu.

A medida non saíu adiante despois de que Luca Chao rexeitase a votación por puntos da proposición non de lei, pedida polo PPdeG, tras incluír unha emenda dos socialistas que os populares rexeitaban e que pedía á Xunta elaborar un informe trimestral sobre a implementación do plan de acollida.

"A Galicia só chegaron 88 e, lamentablemente, non é unha excepción. Que pasa mentres tanto co resto de centos de miles de persoas condenadas a permanecer ás portas de Europa?", preguntouse a parlamentaria de En Marea, que considerou "vergoñoso" que os Estados da UE "sexan incapaces" de cumprir cos seus compromisos.

Tras a intervención de Luca Chao, a deputada nacionalista Montse Prado considerou necesaria pór en marcha "medidas urxentes" que actúen sobre as causas que provocan a existencia de millóns de persoas refuxiadas. "A Unión Europea actúa con celeridade para frear a chegada de refuxiados pero non para frear as causas que provocan que existan", sinalou.

Ademais, presentou unha emenda que pedía, entre outras cuestións, instar o Goberno estatal a "cambiar as súas políticas de blindaxe por outras de acollida digna". Con todo, esta foi rexeitada pola parlamentaria de En Marea ao considerar "desborda os obxectivos" da iniciativa presentada polo partido instrumental.

VENEZUELA

Pola súa banda, a socialista Noela Blanco tamén avanzou o apoio do seu grupo á medida e presentou unha emenda, aceptada por En Marea que pedía facer un seguimento trimestral do plan de acollida para analizar o grao de cumprimento dos compromisos alcanzados por parte do Executivo estatal.

Ademais, a parlamentaria do PSdeG aproveitou para afear a En Marea que defendan aos refuxiados que proveñen de países afectados polas guerras no este pero non apoiasen no anterior pleno unha medida dos socialistas sobre os pensionistas en Venezuela. "O Grupo Socialista non diferencia entre refuxiados de primeira e de segunda, os emigrantes en Venezuela tamén foron refuxiados", sinalou.

Esta mesma cuestión foi abordada pola parlamentaria popular Raquel Arias, que asegurou que aos deputados do PP "non lles deixa impasible" os temas humanitarios e sociais "independentemente de onde procedan". "Tanto se son de Venezuela, como de Siria ou do Sahara", manifestou.

Tras iso, avanzou que a súa bancada apoiaría a medida de En Marea, cuestión que ao final non se produciu despois de que Luca Chao aceptase incluír como engadido a enmieda do PSOE.

Ademais, Raquel Arias lembrou que "Galicia mostrou a súa vontade de acoller aos refuxiados que lle foron remitidos". "Xa aprobamos unha declaración institucional neste sentido, por tanto, o noso voto será positivo", apuntou.

COLECTIVOS DE APOIO

Tras o debate da proposición non de lei, compareceu ante o medios un dos membros da Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas, Miguel Fernández, quen explicou que a iniciativa defendida por En Marea recollía unha proposta deste colectivo.

Así mesmo, mostrouse sorprendido polo feito de que antes do debate desta medida "estivese cheo o Parlamento" pero que "cando se empezou a falar sobre esta cuestión desaparecesen a metade dos deputados". "Creo que é un síntoma de como se percibe esta cuestión", considerou.

Ademais, explicou que os temas que recolle a proposición non de lei son "moi básicos". "Non pode haber campos de refuxiados en Europa, os refuxiados teñen que chegar como viaxamos todos, en avión, teñen que chegar cos seus papeis e para entrar nun plan de acollido determinado", defendeu para lembrar que "a UE está a incumprir un dereito humano esencial".

Por último, mostrou o seu desexo de que o Congreso "sexa capaz" de aprobar unha moción para comprometerse a que todas as persoas refuxiadas poidan ser acollidas. "Que cumpra o acordo de 2015, que está moi lonxe de ser cumprido e que asuma que o acordo con Turquía termine", manifestou.

"Mentres o PP non defenda isto no Parlamento español non é suficiente porque non vai servir de nada", resolveu.