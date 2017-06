Pleno.- A Cámara pide á Xunta que aborde con concellos e deputacións o novo mapa de transporte

O Parlamento galego emprazou este mércores á Xunta a que dialogue con concellos e deputacións para telas en conta no novo mapa de transporte por estrada. Esta proposta do Grupo Popular saíu adiante coa abstención do PSOE e os votos en contra do BNG e En Marea.

O deputado popular Martín Fernández Prado foi o encargado de presentar esta iniciativa que achaca á procura de "un esforzo e un traballo de todos" en colaboración entre administracións. Ademais, remarca que "agora mesmo está aberto un proceso de diálogo", mentres o texto está en período de alegacións.

Ademais, a proposta tamén busca que as deputacións tamén teñan implicación, "tanto técnica como económica", de cara a unha mellora do servizo de liñas de autobús.

Pola súa banda, todos os grupos da oposición presentaron emendas a esta proposta co fin de crear mesas de diálogo e aumentar o prazo de exposición do futuro mapa de transporte, as cales non foron aceptadas polos populares.

VISIÓN DA OPOSICIÓN

Así, o deputado de En Marea Antón Sánchez recriminou que a Xunta "está a improvisar constantemente" e preguntouse "onde está o proceso participativo".

A continuación, Sánchez arremeteu contra o "oligopolio do transporte que se está formando" nun novo mapa de liñas do que "determinados grandes empresarios sairán sorrindo".

Nesta liña, o deputado do BNG Luís Bará denunciou que esta iniciativa "chega un pouco tarde", xa que "non houbo ese diálogo con concellos e deputacións", senón unha "imposición" por parte da Xunta.

Ademais, o nacionalista sinala que esta proposta revela que os populares están "preocupados pola revolta que está a haber no sector" tras os cambios nas rutas ante a ameaza de "a perda de 1.000 postos de traballo".

Pola súa banda, Raúl Fernández (PSdeG) incidiu na falta de diálogo por parte da Xunta para levar a cabo esta remodelación, á vez que demanda que o Goberno galego acabe cos "corpiños" e haxa un debate real.