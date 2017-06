A oferta de Banco Santander para comprar Banco Popular foi "a mellor" para "preservar a estabilidade financeira" en España, segundo explicou este mércores a presidenta da Xunta Única de Supervisión (JUR) da Unión Europea que despois mostrou a súa confianza en que sexa unha solución "a longo prazo".

"Tivemos que realizar o proceso cun período de tempo moi axustado e ao final eliximos Santander porque a oferta que fixeron foi a mellor para garantir os nosos obxectivos, que en particular eran garantir a estabilidade financeira e asegurar que desde hoxe as oficinas dos bancos poden abrir con normalidade", explicou nunha rolda de prensa.

"Santander ofreceu as necesidades financeiras e a capacidade de facer a transacción nun período curto de tempo e deunos a confianza de que sexa unha solución a longo prazo", insistiu a presidenta da autoridade de resolución bancaria europea.

No entanto, König evitou comentar "calquera outra oferta" e mesmo se negou a esclarecer se as condicións do rescate bancario permitían que Popular fose adquirida por Bankia. König tampouco quixo comparar a intervención de Banco Popular coa entidade italiana Monde dei Paschi di Siena, que recibirá fondos públicos para ser rescatada.

Pola súa banda, o membro da JUR Dominique Laboureix sinalou na mesma comparecencia de prensa que foi a "crise de liquidez" de Banco Popular o factor que precipitou a actuación para "adoptar a resolución do banco". Laboureix destacou que tras o anuncio da compra por parte do Santander a situación de liquidez estabilizouse.

Segundo explicaron König e Laboureix, o ditame no que o Banco Central Europeo (BCE) alertaba de que Banco Popular estaba en risco de quebra chegou á autoridade de supervisión da UE este martes pola noite, polo que o proceso estendeuse durante toda a noite e finalizou pasadas as 6.00 horas da mañá.

"Foi unha noite longa", recoñeceu a alemá, para despois subliñar que a decisión final sobre a resolución da entidade tomouse "antes da apertura do mercado", que era "o obxectivo".

"De acordo con esta decisión, os depósitos están a salvo e a estabilidade financeira en España, como pode verse na reacción do mercado, está realmente asegurada. O banco abriu as súas portas como de costume esta mañá, o negocio do banco desenvólvese con normalidade, só que agora forma parte do Grupo Santander", expresou.