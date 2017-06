Guindos asegura que os depósitos de Popular están garantidos e que poderá continuar coas súas operacións

O ministro de Economía, Luís de Guindos, asegurou que os depósitos de Banco Popular están "máis garantidos que antes" e que a entidade conta con todos os elementos para continuar operando dentro de Grupo Santander.

Luís de Guindos tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o ministro destacou que tanto os clientes como os depositantes, os aforradores e os traballadores de Banco Popular "teñen que estar hoxe moito máis tranquilos que hai unhas semanas", xa que agora a entidade "forma parte dun grupo moi sólido como é o Banco Santander".

"Temos todos os elementos para que efectivamente Banco Popular, dentro do Grupo Santander, poida continuar coas súas operacións", afirmou.

Neste sentido, De Guindos destacou que a operación de compra de Popular por Santander non contou con ningún tipo de axuda nin apoio público, unha situación que "non sería posible se a economía española non tivese os alicerces que ten neste momento".

"Nos anos 2012 ou 2013, unha situación como esta tivese un efecto totalmente diferente, non houbo ningún tipo de contaxio nin de impacto sobre o resto do sistema financeiro, nin sobre a prima de risco, nin sobre as perspectivas de crecemento de España, e iso é consecuencia de que os fundamentos da economía española son hoxe moito mais sólidos", explicou.

O titular de Economía tamén cualificou de "boa noticia" que a unión bancaria "funcionou claramente", o que supón "un elemento de confianza a futuro sobre o que é o proceso de integración financeira, económica e política en Europa".

Respecto dos aproximadamente 300.000 accionistas que van perder o diñeiro que tiñan investido en Banco Popular, De Guindos sinalou que a caída da acción é unha cuestión que viña producíndose desde hai bastante tempo e puña de manifesto que a confianza se estaba perdendo. Con todo, considera que o importante son os depositantes e aforradores, que "se salvaron completamente", concluíu.