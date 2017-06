Segunda xornada de paros sen incidencias no Porto de Vigo, onde un só barco descargou mercadoría

A segunda xornada de paros na estiba transcorre sen incidencias no Porto de Vigo, onde este mércores foron 'nomeados' para traballar 43 estibadores, e onde tan só un buque da naviera Hapag Lloyd está a realizar descarga na terminal.

Porto de Vigo | Fonte: Europa Press

Así o confirmou o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga, quen valoraron que o colectivo de estibadores está a exercer o seu dereito á folga "con responsabilidade", sen incidentes, e traballando "con rendemento normal" nas horas nas que non está convocado paro.

O presidente do Porto, no entanto, advertiu de que, a medida que pasen os días, e se se cumpren as previsións de folga anunciadas, "os problemas vanse a acentuar e haberá desvíos". Así, lembrou que se poden producir "trastornos" por acumulación de descargas e problemas para os transportistas que, á súa vez, poden repercutir na subministración a factorías, como a planta de PSA Peugeot Citroën.

Nesta xornada, explicou López Veiga, houbo un desvío dun barco de UECC, por motivos "alleos" á folga; e tamén se confirmou o atraso dun dos buques de Suardíaz, que fai a ruta da autoestrada do mar a Francia, debido á festividade do luns no país galo.

Para este xoves está prevista a chegada á terminal olívica de polo menos seis barcos: tres 'ro-ro', dous portacontedores e un de carga xeral.

NEGOCIACIÓNS

Por outra banda, Enrique López Veiga volveu a insistir na necesidade de retomar as negociacións entre patronal e sindicatos para pór fin á folga na estiba, e incidiu unha vez máis en que "un colectivo non pode paralizar un Estado (en alusión ás repercusións dos paros na actividade de importación e exportación).

Así mesmo, o presidente do Porto de Vigo constatou que a propia patronal ten desavinzas internas, e apuntou que empresas como Maersk "aceptan case todo" nunha negociación a nivel global mentres que, por exemplo, ao Porto de Vigo reclámanlle que axuste custos e abarate o servizo de estiba.

Algunhas outras empresas independentes, engadiu, serían favorables a negociar as condicións do servizo "porto por porto", unha fórmula que López Veiga valora como "mellor", tendo en conta de que cada terminal ten unhas condicións distintas.