Varios colectivos como a asociación ecoloxista Adega e a protectora de Tui (Pontevedra) concentráronse este mércores ás portas do Parlamento de Galicia para expresar o seu rexeitamento ao anteproxecto de lei de protección e benestar de animais de compañía, que ven "un retroceso".

Concentración contra o anteproxecto de protección de animais | Fonte: Europa Press

En declaracións a Europa Press, Isabelle Kerdudo, de Adega, afirmou que o que "máis preocupa" a estas asociacións é "que se vaian a privatizar os servizos de recollida".

Así, segundo asegurou, o documento prevé que se institucións que ata agora desenvolvían estas tarefas non están declaradas como de interese público, non poderán facelo en diante.

Ademais, esta portavoz criticou o "trato distinto" que o proxecto proporciona a cans de caza e os que son mascota. "Nós non facemos esa diferenza", advertiu.

INICIO DA TRAMITACIÓN

Este martes, o pleno da Cámara galega iniciou a tramitación do anteproxecto, que busca "loitar contra o abandono a través do fomento da adopción", "perseguir os malos tratos animais" e "concienciar aos cidadáns sobre o benestar animal fomentando condutas responsables".

O texto foi defendido pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, nunha xornada na que a bancada popular rexeitou a emenda á totalidade formulada polos socialistas, que ven neste anteproxecto unha "oportunidade perdida" para loitar contra prácticas como o abandono, as festas taurinas ou os malos tratos aos cabalos. A emenda contou co apoio do BNG e a abstención de En Marea.