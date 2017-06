A xenofobia, o feminismo ou a crise da Restauración marcan un arranque sen incidencias da ABAU en Galicia

A Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), máis coñecida como a nova selectividade, arrinca en Galicia nunha xornada sen incidentes significativos.

Selectividade 5 | Fonte: Europa Press

Un primeiro día que estivo marcado polo tradicional "nerviosismo" dos alumnos, pero no que predominou a "normalidade", segundo destacou Pedro Armas, desde a CIUG, en declaracións a Europa Press.

Miles de estudantes afrontan estes exames desde hoxe ata o venres en Galicia, ao mesmo tempo que en territorios como Asturias, Navarra, Canarias, País Vasco e Castela-A Mancha.

Trala presentación de todos os anos, as probas arrincaban ás 10,00 horas con Lingua Castelá e Literatura II.

Nela, nunha estrutura similar aos exames PAU, os alumnos atopáronse con dúas opcións cun texto xornalístico en cada unha e diversas preguntas de gramática, léxico e ortografía asociadas a cada tema.

Os textos, fragmentos de artigos de El Periódico e La Vanguardia, versaban sobre a xenofobia e a crise dos refuxiados e sobre cuestións de xénero e o papel da muller na sociedade.

A proba incluía, como cada ano, outros exercicios teóricos sobre libros lidos durante o curso e cuestións de literatura, como o Modernismo ou o teatro español anterior á Guerra Civil, entre outras.

HISTORIA DE ESPAÑA

Ás 12.00 renovábase a sesión, tras un breve descanso, con Historia de España. De novo, seguindo unha fórmula similar á antiga selectividade, os alumnos tiveron que compor un texto histórico baseándose en varios documentos achegados na proba.

En función da opción escollida, os textos presentaban como tema central a oposición do réxime franquista e a súa evolución durante a ditadura ou a crise da Restauración a partir de 1898, abordado as consecuencias da guerra desa mesma data ou as demandas de rexeneración da vida pública.

Esta primeira xornada da ABAU está dedicada á parte obrigatoria da proba e continuará pola tarde, a partir das 15,30 horas, con Lingua Galega e Literatura II e Primeira Lingua Estranxeira II.