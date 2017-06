Pleno.- O Parlamento avoga por suprimir o aforamento de deputados cando se reforme o Estatuto de Autonomía

O Parlamento de Galicia considerou necesario a supresión do instituto do aforamento dos deputados, "preservando en todo momento que estas persoas non poidan ser perseguidas polas opinións ou votos emitidos no exercicio das súas funcións".

O presidente da Cámara, Miguel Santalices, leu este acordo despois de que os grupos con representación apoiasen por unanimidade unha iniciativa defendida polo deputado socialista Juan Diaz Villoslada que foi transaccionada cunha enmieda do PPdeG e outra do BNG. O acordo recolle que esta posición deberá ser incluída ao conxunto de reformas do Estatuto de Autonomía de Galicia que no seu momento se aborde.

Ademais, tamén pide, nun segundo punto e a petición do PPdeG, instar á Xunta a trasladar esta posición aos grupos con representación nas Cortes Xerais, para que "calquera reforma do aforamento dos representantes das cámaras lexislativas estatais ou autonómicas" sexa tamén tratada "dentro dun acordo a nivel Estatal".

Villoslada xustificou a necesidade de realizar esta reforma ante o "desencanto" da cidadanía coa política derivado da "onda de corrupción" que fai que esta figura "sexa percibida como un privilexio absolutamente innecesario". "Galicia debe dar todos os pasos para avanzar de forma decidida na calidade do seu marco institucional", manifestou.

POSTURA DOS GRUPOS

Tras a intervención de Villoslada, a deputada do Bloque Olaia Rodil presentou unha emenda, incluída na transacción, que pedía que as futuras reformas "garantan" que un parlamentario "non poida ser perseguido por cuestións ideolóxicas ou polo sentido do seu voto". Ademais, tamén reclamaba precisar cando levaría a cabo esta iniciativa.

Pola súa banda, o popular Alberto Pazos, deu a "benvida" aos socialistas "ao debate sobre o aforamiento" e defendeu que a "forma máis adecuada" de levar a cabo esta revisión sería a través dunha "reforma" tamén estatal dado que, segundo indicou, o aforamiento afecta a outras figuras como xuíces ou fiscais.

Por último, o portavoz parlamentario de En Marea e exmagistrado, Luís Villares, tamén se mostrou partidario de "aprobar as medidas necesarias" para pór fin á percepción que a cidadanía ten do aforamento como un "privilexio". "Os representantes públicos non queremos privilexios pola posición ocupada senón que esiximos maiores controis, precisamente, pola posición ocupada", sinalou.

Ademais, lembrou que a designación dos membros de sáldaa do civil e o penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) é realizada polo Parlamento. Esta sala que "ten un terzo dos seus maxistrados designados por esta Cámara", explicou, é a encargada de decidir en cuestións xudiciais que afectan aos aforados. "Isto introduce unha sombra de dúbida que é necesario combater", considerou.

Tamén lembrou que a Cámara galega "é soberana", polo que defendeu que "non existe ningunha circunstancia para someter esta revisión a unha coordinación a nivel estatal".