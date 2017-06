Piden seis anos de prisión para un septuaxenario ourensán acusado de abusos continuados a unha menor

Fiscalía e acusación particular reclamaron seis anos de prisión para un septuaxenario acusado de abusar sexualmente dunha menor que estaba ao coidado da súa muller, cando esta non se atopaba en casa. A defensa reclamou a libre absolución por considerar que non quedaron probados os feitos.

O home, J.V.V., negou as acusacións e respondeu ás preguntas de acusación e defensa durante o xuízo celebrado a porta pechada este mércores na Audiencia Provincial de Ourense.

Acusación particular e Fiscalía consideran probado que o acusado é responsable dun delito continuado de abusos sexuais a unha menor de idade, veciña do mesmo inmoble, cando quedaba a cargo da súa esposa entre mediados de 2014 e xaneiro de 2016.

Segundo o escrito de Fiscalía, ao que se adheriu a acusación particular, o acusado someteu á menor a tocamentos "un número intederminado de ocasións" no salón da súa casa aproveitando cando a súa esposa saía para realizar as compras ou por calquera outro motivo doméstico.

Fiscalía e defensa particular incidiron que neses momentos o home tocaba á menor, tanto por encima como por baixo da súa roupa, sen uso de violencia ou intimidación.

No seu escrito, Fiscalía tamén relatou que o acusado chegou a baixarse os pantalóns e instar á menor a que lle tocase o pene, e que esta petición foi rexeitada pola vítima.

A DEFENSA PIDE A LIBRE ABSOLUCIÓN

As dúas acusacións coincidiron en reclamar seis anos de prisión e o pago das costas procesuais, por apreciar que os feitos son constitutivos dun delito continuado de abusos sexuais. A acusación particular tamén reclama o pago dunha multa de 20.000 euros.

Pola súa banda, a defensa pediu a libre absolución do acusado por considerar que os feitos dos que se lle acusa non quedaron probados.