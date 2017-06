Varios concellos impulsan a Vía Verde Santiago-Cerceda, que contará cuns 36 quilómetros

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, asinou este mércores cos rexedores de varios municipios próximos o protocolo para o desenvolvemento da Vía Verde entre a capital galega e Cerceda (A Coruña) con 36,9 quilómetros no marco da recuperación de vías do ferrocarril en desuso para transformalas en Vías Verdes.

Firma do convenio para a Vía Verde Santiago-Cerceda. | Fonte: Europa Press

En concreto, este acordo, que posibilitará que a Vía Verde Santiago-Cerceda sexa a de maior lonxitude de Galicia, foi rubricado polos rexedores de Oroso, Manuel Mirás; Ordes, José Luís Martínez Sanjurjo; Tordoia, Antonio Pereira Liñares; e Cerceda, José García Liñares.

Este convenio substitúe ao subscrito en 2008 e que contemplaba a creación dunha Vía Verde entre Santiago e Ordes, á que agora se incorporan dous concellos máis, os de Tordoia e Cerceda, de modo que a Vía Verde pasará a ter 36,9 quilómetros de lonxitude.

Noriega agradeceu a presenza dos outros alcaldes e destacou que se conseguiu "desbloquear con Adif a cesión dos terreos". "Empezamos a tramitar en breve a aceptación das condicións de Adif para dispor dos terreos", abundou en declaracións aos medios tras subscribir o protolo.

Ademais, o rexedor compostelán resaltou as reunións previas mantidas na Deputación provincial, "que ten boa disposición a financiar este proxecto". A iso, engadiu que xa entregaron na Fundación Amigos do Ferrocarril en Madrid o proxecto "para actualizalo e ampliar a súa acción" co fin de "chegar a máis concellos".

Así, Noriega asegurou que son "optimistas" de que "esta vez si" poidan "dotar dun espazo como é unha Vía Verde, que vai ser innovadora" e engadiu que vai abrir unha vía de conectividade cos concellos, así como no campo turístico e no espazo de lecer e deportivo.

Por todo iso valorou a "boa disposición" dos concellos participantes, que "non entende de cores políticas senón dos intereses dos veciños". "Estamos concellos de todas as cores políticas", destacou para desexar que en breve poidan "empezar a ver realidades".

EN MARCHA EN 2018

Pola súa banda, o alcalde de Oroso manifestou que esperan que no ano 2018 poidan pór "en marcha" a Vía Verde, cuxo custo afirmou descoñecer polo momento, xa que se modificou o proxecto e aumentado o número de quilómetros.

Tras solucionar o tema con Adif, o rexedor de Oroso comentou que "non tiña sentido empezar unha vía verde polo medio, senón que hai que empezala por Santiago e que chegue ata onde permite o espazo de camiños de ferro que quedaron libres, ata Cerceda".

Por iso, concluíu que "vai ser unha ruta moi importante" e "un atractivo turístico". "Nos lugares de España que se puxeron en funcionamento está a dar un resultado fenomenal", apostilou, para considerar que será "algo innovador en Galicia en canto ao tema turístico". "E vainos a dar un empuxón moi importante aos concellos próximos a Santiago en canto a atracción turística", sentenciou.