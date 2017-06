Pleno.- O Parlamento pide crear 7 xulgados de reforzo cando o ingreso de demandas por cláusulas chan supere as 900

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a solicitar ao Goberno do Estado, escoitando ao Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), a creación 'ex novo' de sete xulgados de reforzo na Comunidade galega para facer fronte ás demandas polas cláusulas chan, "sempre que o ingreso de demandas sexa superior a 900 por xulgado".

O catro grupos da Cámara aprobaron este mércores por unanimidade esta proposición non de lei despois de que o grupo autor da mesma, o PSdeG, transaccionase a súa iniciativa coas demandas que pedían incluír os populares galegos que reclamaban seguir as indicacións do CGPJ.

En concreto, na sesión do martes, a deputada socialista Patricia Vilán pediu a creación deste sete xulgados (un en cada capital de provincia, en Vigo, en Ferrol e en Santiago) cos medios necesarios para facer fronte ao "probable aluvión de demandas" relativas a estas cláusulas.

E é que, segundo lembrou, "os profesionais xa denunciaron" que o modelo aprobado polo Goberno central para facer fronte a estas cuestións "vai ser ineficiente", "que provocará uns atrasos ante os que os únicos prexudicados serán os cidadáns".

Tras iso, tomou a palabra a deputada popular Julia Rodríguez para propor unha emenda de substitución que pedía "instar á Xunta a dotar, chegado o caso e de acordo coas indicacións que dea a este respecto o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) no sentido de ampliar o número dos xulgados designados" a dirimir estes procesos xudiciais "en función da evolución das demandas".

E é que, segundo explicou a parlamentaria popular, o plan actual "está previsto para distintos escenarios" e "pensa nos cambios que se vaian producindo en función dos asuntos que vaian entrando". "Menos mal que os cidadáns saben quen traballa e quen se dedica a enredar anunciando sempre escenarios catastróficos", manifestou.

A pesar das diferenzas mostradas no debate, socialistas e populares chegaron a un acordo que motivou que a iniciativa vise luz verde.

APOIO DE BNG E EN MAREA

Xa o martes, tanto BNG como En Marea avanzaron o seu apoio a esta proposición non de lei. Así, en primeiro lugar, a deputada nacionalista Noa Presas cualificou as medidas tomadas polo Executivo estatal de "tomadura de pelo".

"Había outras alternativas como sistemas de arbitraxe ou exercer as competencias exclusivas de consumo para establecer algún mecanismo que fiscalizase se as ofertas de trato están a ser xustas", sinalou.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, acusou o Partido Popular de ser o "responsable" dun "novo caos" na Xustiza. "Din defender a Xustiza... Defendela si, pero sen medios", censurou.

Así mesmo, denunciou a "conivencia" dos populares coa banca, á que "non estimulan" para cumprir a legalidade ou para que chegue a un acordo coas "vítimas" e criticou tamén que este sistema beneficie á banca ao provocar que os denunciantes sexan os que deben desprazarse ás capitais de provincia.