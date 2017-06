Ultiman un videoxogo que o Sergas ofrecerá para mellorar habilidades sociais en pacientes con trastornos mentais

O programa de rehabilitación en liña 'e-Motional Training', que inclúe un videoxogo para mellorar as habilidades sociais en pacientes con trastornos mentais, atópase nunha fase final de desenvolvemento antes de que se poida incluír o próximo ano como tratamento gratuíto no catálogo de servizos do Sergas, a través da plataforma E-Saúde.

Imaxe do a plataforma E-Motional Training | Fonte: Europa Press

Este mércores presentouse en Santiago a servizos de psiquiatría e asociacións de paciente esta plataforma deseñada para pacientes de esquizofrenia, autismo, así como trastorno bipolar e límite co fin de que poidan mellorar o recoñecemento de emocións en procura dunha maior empatía.

Así, este programa traballa en temas como na teoría da mente, habilidade para ter en conta os estados mentais doutras persoas --que aborda cuestións como comprender insinuacións--, así como na percepción social, que supón por exemplo saber quen son os xefes ao entrar nunha habitación.

Na actualidade, uns 200 pacientes xa traballan en Galicia con esta ferramenta que está en de desenvolvemento de software --coñecida como 'beta testing'--, pero que nas súas fases experimentais e piloto cultivou uns resultados nos que se observa que a "rehabilitación" de diversas habilidades cognitivas "é posible", segundo expuxo o investigador principal do proxecto, o psiquiatra ourensán Alejandro García Caballero.

Respecto diso, o director de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, destacou que este programa vai ter unha incidencia "moi importante", mentres o subdirector xeral de Planificación do Sergas, Alfonso Alonso, subliñou a "nova etapa" na mellora das condicións dos pacientes que se abre.

A plataforma 'www.e-motionaltraining.com' está financiada polo Sergas por medio de fondos europeos, no contexto do Programa PRIS de innovación posto en marcha en 2013 pola Consellería de Sanidade.

FUNCIONAMENTO

De tal forma, este programa conta con varios módulos. Por unha banda está a procura da mellora da capacidade de recoñecemento de emocións básicas por parte dos pacientes, co uso de vídeos e tutoriales sobre emocións que o paciente confunde con frecuencia. Aquí inclúese un adestramento específico sobre ollos, boca e microexpresiones.

As persoas con esquizofrenia presentan mímica facial atípica cando se lles mostran caras con expresións faciais, o que é un signo indirecto das dificultades que teñen para identificar as emocións nos rostros e, por tanto, para interpretar as intencións ou sentimentos dos demais.

Por iso, axúdase a mellorar o "escaneo errático" que fan os pacientes de esquizofrenia e autismo das caras dos seus interlocutores, xa que "non extraen información de forma rápida" e supón un "peor funcionamento social", explica García Caballero. O mesmo ocorre coa prosodia, ante os seus problemas para identificar tons de voz.

Por outra banda, ofrécense dous vídeos -uno de debuxos animados e outro con imaxes reais- con guións con malentendidos. Así, faise reflexionar ao paciente sobre o diálogo dos protagonistas e os problemas á hora de socializarse e ser empáticos.

Finalmente, inclúese o videoxogo 'Second Chance' , unha aventura gráfica, que obtivo diversos premios, na que un botóns se enfronta no seu primeiro día de traballo a varios dilemas sociais e toma de decisións, no que se aborda como mellorar o comportamento en contorna sociais.