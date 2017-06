O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, acusou este mércores ao Partido Popular, principalmente aos seus representantes locais, de "botar gasolina ao lume" en relación á cuestión dos okupas, así como de "xogar" de forma "partidista" cun tema "sensible".

En declaracións aos medios, Noriega criticou as declaracións realizadas por representantes populares municipais en relación ao desaloxo dun edificio no centro histórico da cidade, así como sobre a actuación municipal e os disturbios vividos tras unha manifestación a pasada semana.

En concreto, acusoulles de "botar gasolina ao lume" e de "non facilitar o que debe ser un labor institucional responsable". "Actitudes como a súa están interesadas noutro tipo de rendibilidade política e non en que a cidade estea tranquila", dixo.

A maiores, o rexedor acusou aos populares de dicir "literalmente mentiras" durante os pasados días en relación a esta cuestión, afeoulles "non entender o lugar que ocupan no concello" e pediulles que sexan "responsables" no seu labor de oposición.

"Un partido nunha institución está lexitimado para discrepar, pero non para botar gasolina ao lume e actuar como delegados do partido na institución", dixo Noriega, que se negou a "retroalimentar" os seus "prexuízos".

OPOSICIÓN "Á CIDADE"

Para o alcalde, os populares composteláns "confunden o facer oposición ao goberno con facer oposición á cidade" e "están a actuar como delegados do PP e non como representantes municipais". "O seu papel para o meu é totalmente rechazable", apostilou.

Sobre a manifestación do próximo sábado en apoio ao movemento okupa, Noriega asegurou sentirse preocupado por "determinadas dinámicas" que están "a dar centralidade a posicións minoritarias" e ás que "non importa tergiversar a realidade".

Fronte ao "material sensible" co que "algúns están a xogar de forma irresponsable", o alcalde apostou por "manter un perfil de intermediación".

Para concluír, acusou ao PP, tamén en voz do seu presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, de usar de forma "partidista" esta cuestión para que "non se fale de Villar Mir" ou de "a corrupción" neste partido, "agora que está esgotado Venezuela".