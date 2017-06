Banco Popular convértese no primeiro banco intervido pola UE

A resolución de Banco Popular e a súa venda a Banco Santander, que adquiriu o 100% do capital social por un euro, foi a primeira que se realiza baixo as normas de resolución de entidades bancarias da Unión Europea, que se aprobaron tras a crise financeira de 2008 co obxectivo de evitar os rescates con diñeiro público e que están vixentes desde xaneiro de 2016.

Leste mesmo mércores, a Xunta Única de Resolución (JUR) anunciou nun comunicado a transferencia de "todas as accións e instrumentos de capital" de Banco Popular ao Santander de forma que a entidade "operará baixo condicións normais de negocio como un membro solvente e líquido do Grupo Santander con efecto inmediato".

"A JUR e a autoridade nacional española de resolución (o FROB) decidiron que a venda vai no interese público dado que protexe a todos os depositarios de Banco Popular e garante a súa estabilidade financeira", destacou a entidade presidida pola alemá Elke König.

En concreto, o proceso iníciase cando o Banco Central Europeo (BCE), encargado da supervisión de entidades bancarias, notifica á Xunta Única de Resolución que un banco está en quebra ou en perigo de quebra. No caso do Popular, o BCE notificou á JUR esta situación a noite do mércores.

"A deterioración significativa da situación de liquidez do banco nos últimos días conduciu á determinación de que a entidade sería incapaz, no futuro próximo, de pagar as súas débedas e outras obrigacións", xustificou nun comunicado a entidade presidida por Mario Draghi.

Tras esta conclusión do BCE, a autoridade europea de resolución tomou o control de Banco Popular e, nun "proceso competitivo" executado xunto co Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB), seleccionou ao Santander como entidade adxudicataria a cambio dun prezo simbólico dun euro.

"UNHA NOITE LONGA"

Segundo explicou König nunha rolda de prensa este mércores, o debate e a decisión final prolongouse durante a noite e finalmente foi adoptada pasadas as 6.00 horas da mañá. "Foi unha noite longa", confesou a alemá, para despois subliñar, no entanto, que se logrou o obxectivo de pechar a venda do Popular antes de que abrisen os mercados.

Nese período de tempo a JUR tiña que dilucidar se era posible aplicar unha solución privada e se a resolución era necesaria para o interese público. En caso contrario, a entidade fose liquidado conforme á lexislación nacional sobre casos de insolvencia.

Desta forma, König sinalou que o problema de liquidez ao que se enfrontaba Banco Popular e a ausencia de solucións privadas e de accións de supervisión que evitasen a quebra facían que a resolución da entidade fose "necesaria para o interese público". "Había definitivamente un interese público, pero considerando a falta de liquidez, había un período de tempo moi curto", apuntou.

"Como resultado, tivemos que conducir o proceso nun período moi estreito de tempo e ao final eliximos Santander porque a oferta que fixeron foi a mellor para garantir os nosos obxectivos, que en particular eran garantir a estabilidade financeira e asegurar que desde hoxe as oficinas dos bancos poden abrir con normalidade", engadiu.

"De acordo con esta decisión, os depósitos están a salvo e a estabilidade financeira en España, como pode verse na reacción do mercado, está realmente asegurada", destacou a alemá, para despois lembrar que a operación non afecta os contribuíntes por non existir unha inxección de diñeiro público nin se tivo que recorrer ao Fondo Único de Resolución (FUR).

Unha vez a JUR adoptou un sistema de resolución, a Comisión Europea debe aprobar o esquema ou expor obxeccións. O Executivo comunitario deu luz verde á resolución de Banco Popular á primeira hora deste mércores.