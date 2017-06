Líbano e Mali serán as próximas misións internacionais da Brilat, en novembro de 2018

A Brigada Galicia VII (Brilat) celebrou este mércores o seu LI Aniversario cun acto castrense na base Xeral Trasfogueiro de Figueirido (Pontevedra) que incluíu unha parada militar presidida polo xeneral da unidade, Antonio Romeu Losada, que avanzou que Líbano e Mali serán as próximas misións internacionais, en novembro de 2018.

"Aínda non empezou o adestramento específico para esas misións", apostilou o xeneral Romeu, quen indicou que aínda que "aínda queda tempo", o operativo "xa está perfilado. Será para novembro de 2018.

O xeneral da Brilat explicou que "seguramente, coas debidas reservas", serán dúas misións "simultáneas" en Líbano e Mali, segundo está previsto "cos plans actuais".

Estes son dous escenarios xa coñecidos pola Brilat. No Líbano, a Brigada fixo labores de vixilancia dos acordos de paz da ONU e en Mali traballou na instrución do exército maliano para poder facer fronte aos grupos terroristas yihadistas no Sahel.

Antonio Romeu Losada apuntou que, nesta ocasión, a misión a desenvolver no Líbano "sería vixilancia da zona que ten asignada" a unidade "para que se cumpran os acordos de Nacións Unidas", mentres que en Mali continuaríase participando na instrución do seu exército. "Esixen un esforzo grande por parte da nosa xente, pero estou convencido de que o farán de marabilla", dixo.

OPERACIÓN CENTINELA GALLEGO

O xeneral Antonio Romeu Losada tamén se referiu ao inminente despregamento da Operación Centinela Gallego, froito dun convenio marco de colaboración subscrito entre o Ministerio de Defensa e a Consellería de Medio Rural en virtude do cal, desde fai once anos, os militares únense aos medios de prevención de incendios forestais da Xunta de Galicia, despregándose por todo o territorio da Comunidade para levar a cabo tarefas de vixilancia e prevención.

"Está todo previsto, estamos a ultimar os detalles, se non está o convenio asinado estará a piques de asinarse xa e será similar a outros anos", adiantou Romeu Losada.

Aínda que non precisou detalles, o xeneral subliñou que para este ano se incrementarán "un par de patrullas". O pasado ano foron vinte da Brilat e cinco do Terzo Norte de Infantaría de Mariña.