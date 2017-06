O Goberno británico deféndese ante a lentitude na identificación das vítimas de Londres

O Goberno británico saíu ao paso este mércores das críticas que está a recibir pola lentitude coa que se está procedendo a identificar as vítimas do atentado de Londres do sábado, subliñando que se trata dun "proceso complexo e desafiante".

A Policía Metropolitana elevou este mércores a oito o número de falecidos, despois de que o martes pola tarde atopásese no Támesis o corpo dun cidadán francés que estaba desaparecido. Ata o momento confirmouse que entre os falecidos hai tres franceses, dúas australianas, unha canadense e un británico.

"Identificar a grandes números de vítimas nun grave incidente é un proceso complexo e desafiante", afirmou o Executivo de Theresa May nunha mensaxe enviada á prensa estranxeira e que recolle o diario 'The Guardian'.

"A identificación precisa das vítimas é crucial e tómanse todos os coidados para garantir que se fai o máis rápido posible e conforme aos máis altos estándares, coa debida consideración ás familias, en ligazón co responsable de identificación e o forense", engadiu.

Segundo o Goberno británico, "especialistas están a traballar coas familias das vítimas para identificar aos que morreron no ataque do sábado canto antes". "Enviáronse oficiais de ligazón a todas as familias" que poderían ter un familiar entre as vítimas, engadiu.

DASTIS EXPRESA "PERPLEXIDADE"

O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, expresou este mércores "certa perplexidade" polo feito de que "máis de tres días despois" do atentado de Londres "non puidese confirmarse cal é a situación" de Ignacio Echeverría, galego de 39 anos desaparecido desde entón.

"Realmente é difícil poder comprender este atraso", dixo en rolda de prensa en Moscova, onde se reuniu o seu homólogo ruso Sergei Lavrov. Desde alí tratou de apremar ás autoridades británicas recalcando que a familia vive unha "situación de zozobra" e case "inhumana". O martes pola tarde o irmán de Ignacio, Joaquín Echeverría, dixo na súa conta de Facebook que as autoridades británicas pedíronlles 24 ou 48 horas máis.

"Podemos respectar calquera protocolos que deban ser postos en práctica, pero hai que ter en conta a situación na que vive a familia, que tamén son vítimas, unha situación que non está lonxe de poder ser cualificada como inhumana", advertiu o xefe da Diplomacia.

Dastis, que xa falou en privado o luns pola noite co seu colega británico Boris Johnson, aproveitou esta comparecencia para trasladar publicamente ás autoridades policiais e xudiciais británicas, e ao propio Goberno de Londres, "a necesidade de aclarar esta situación canto antes porque realmente é difícil poder comprender este atraso".

O ministro remarcou a "solidariedade" do Goberno coa familia de Ignacio Echeverría --detallou que falado varias veces coa súa irmá-- e asegurou que aínda espera que non haxa que lamentar "o peor" sobre a súa sorte.

ENFRONTOUSE CUN TERRORISTA

Ignacio Echeverría, de 39 anos, está desaparecido desde o sábado pola noite. Os seus familiares relataron que volvía de patinar cuns amigos e, ao ver como un home apuñalaba a unha muller, tratou de defendela e encerellouse co terrorista, e a última vez que lle viron estaba tendido na beirarrúa.

O domingo pola noite as autoridades británicas pediron ao Ministerio do Interior español os seus impresións dixitais, pero aínda non comunicaron nada á familia, senón que este mércores pola tarde pedíronlles 24 ou 48 horas máis de prazo.