(AM) Detidos en Burela (Lugo) dous cidadáns mexicanos e un nicaraguano por estafa en xogos de azar

A Garda Civil detivo na localidade de Burela (Lugo) a dous cidadáns mexicanos e a un nicaraguano, os cales pasan a noite nun hotel da localidade, como presuntos autores dun delito de estafa cun xogo de azar instalado no recinto feiral do porto dese municipio.

Segundo informou o Instituto Armado, as detencións practicáronse ás 20,45 horas do martes. Ademais, relatou que o modus operandi era mediante o denominado "xogo de goles".

"Detéctase que os feirantes encargados do mesmo cometían varias irregularidades, valéndose da rapidez para recontar o resultado das bólas que orixinan a acumulación de goles dando un resultado estudado polos organizadores do xogo, que en baixos prezos incentivaba ao xogador xa que sempre resultaba positivo pero nunca permitía lograr o premio maior", explicaron as mesmas fontes.

No transcurso da partida podían obter os xogadores premios de valor medio pero a medida que avanzaba o mesmo os organizadores ían incorporando normas novas, dado que inicialmente non achegaban agasallos consistentes en premios en metálico salvo pequenos reintegros.

Na xogada valorada en catro euros os xogadores podíanse aproximar ao número final de 50 goles, "propiciando que o xogador seguise investindo co fin de obter un premio en metálico polo valor total dos premios adquiridos durante o xogo", segundo destaca a Benemérita.

Os axentes observaron no posto feiral durante un curto espazo de tempo como os presuntos estafadores cometían erros no reconto da numeración e respondían "os xogadores cun patrón establecido de resultados e á súa vez o resultado numérico era mostrado cando era negativo non así cando o mesmo era positivo".

XEFE

A investigación foi iniciada de oficio pola Garda Civil de Burela. Ademais do tres detidos, os axentes tratan de localizar ao suposto "xefe", probablemente de nacionalidade española, segundo apuntan fontes da investigación.

Ao xefe, segundo sinalaron as mesmas fontes, ademais de estafa, imputaríaselle un delito contra os dereitos dos traballadores, ao non dispor de papeis nin permiso de traballo. Na súa declaración, o tres detidos fixeron constar que se atopaban en España como "turistas".

SEDE SOCIAL EN LEÓN

A Garda Civil concretou que as persoas detidas supostamente traballaban para unha empresa con sede social en León. Ademais, no marco da investigación comprobouse que non tiñan contrato de traballo legal en España.

A investigación policial continúa aberta e non se descartan novas detencións. Mentres, as persoas arrestadas foron postas a disposición xudicial.