Detido un cidadán en Narón (A Coruña) por suplantar a outro no exame do permiso de conducir

Axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil pertencentes ao Grupo de Investigación e Análise de Tráfico (GIAT) do Sector de Galicia detiveron en Narón (A Coruña) a un cidadán nixeriano por suplantar a outro compatriota no exame do permiso de conducir.

Segundo informa a Garda Civil, axentes se personaron no Centro de Exames de Narón, onde, tras verificar as identidades dos aspirantes localizaron a un cidadán nixeriano de 38 anos e veciño de Madrid, o cal se presentou en lugar doutro compatriota de 32 anos, veciño de Guadalaxara

Para poder acceder á sala de exames e realizar o exame, o detido utilizou para identificarse o cartón de identidade de estranxeiro do suplantado, "aproveitando o parecido físico entre ambos", segundo destacan as mesmas fontes.

Ao arrestado cónstanlle outro seis detencións por feitos similares noutras provincias. Considéraselle autor dun delito de falsidade documental ao supor nun acto a participación de persoas que non a tiveron. Quedou en liberdade a disposición do Xulgado de Instrución de Ferrol.

PENAS

Este tipo de actuacións, segundo destaca a Garda Civil de Tráfico, "están penalmente castigadas" coa pena de prisión de seis meses a tres anos e multa de seis a doce meses

Este tipo de actuacións realízanse no marco de coordinación da Agrupación de Tráfico da Garda civil coa Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña para a verificación das identidades dos aspirantes á obtención do permiso de conducir, así como para detectar o uso de medios de imaxe e son camuflados na vestimenta para a superación do teórico do permiso de condución.