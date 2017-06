A familia de Ignacio Echeverría confirma que é un dos falecidos no atentado de Londres

A familia de Ignacio Echeverría confirmou que o mozo é un dos falecidos no atentado perpetrado en Londres o pasado sábado.

Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

"Ignacio non sobreviviu ao momento do atentado. Grazas a todos os que lle quixestes e coidastes. Sabemos que non somos os únicos tristes", publicou a súa irmá en Facebook.

"Queremos ver e estar co corpo de Ignacio", continúa a mensaxe, aínda que apunta que "ata o venres como pronto" non poderán estar xunto ao corpo do falecido. "Quereriamos que o Goberno Británico permítanos estar con el...", lamenta.

Ademais, dá as grazas ao persoal administrativo e político español pola súa axuda "en facer isto posible".

De 39 anos e natural de Ferrol, Ignacio Echeverría foi visto por última vez no lugar dos atentados, nos que polo menos outro oito persoas morreron e 48 persoas resultaron feridas, despois de que tres individuos arrolsen co seu vehículo a un numeroso grupo de persoas na ponte de Londres, antes de dirixirse a un próximo distrito de lecer, onde apuñalaron a varias persoas antes de ser abatidos pola Policía.

Desde entón, tanto a familia como o Goberno español envorcáronse para tratar de ter información sobre o seu paradoiro, ante a prudencia de Reino Unido á hora de identificar aos falecidos no atentado.