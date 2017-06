O Goberno español eloxiou este mércores a "actitude exemplar" mostrada polo galego Ignacio Echeverría despois de que as autoridades británicas confirmasen definitivamente que figura entre o oito vítimas mortais do atentado do pasado sábado en Londres.

Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

"O Goberno recibiu con profunda tristeza e consternación a confirmación polas autoridades británicas de que Ignacio Echeverría atópase entre as vítimas mortais dos crueis ataques terroristas do pasado sábado en Londres", indicou nun comunicado o Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación.

"A actitude exemplar de Ignacio Echevarría durante os atentados é, para todos, un modelo de solidariedade", resaltou o Goberno, incidindo en que "o seu valor ao defender a unha persoa indefensa serve para lembrar a necesidade de permanecer unidos fronte á secuela do terrorismo, fronte a aqueles que fan da violencia e do terror a súa única linguaxe".

Así as cousas, o Executivo de Mariano Rajoy transmitiu "aos seus familiares e amigos que non están sós na súa dor e que, hoxe, España está con eles compartindo os seus sentimentos e desolación e acompañándolles neste terrible transo".

"O Goberno cre firmemente que a unidade dos demócratas pode superar moitos desafíos, incluída o despropósito do terrorismo", conclúe o comunicado.

A familia do mozo anunciara pouco antes a confirmación da súa morte, tras tres días de incerteza. "Ignacio non sobreviviu ao momento do atentado. Grazas a todos os que lle quixestes e coidastes. Sabemos que non somos os únicos tristes", publicou a súa irmá en Facebook.

"Queremos ver e estar co corpo de Ignacio", continúa a mensaxe, aínda que apunta que "ata o venres como pronto" non poderán estar xunto ao corpo do falecido. "Quereriamos que o Goberno británico permítanos estar con el...", lamenta. Ademais, dá as grazas ao persoal administrativo e político español pola súa axuda "en facer isto posible".

De 39 anos e natural de Ferrol, Ignacio Echeverría foi visto por última vez no lugar dos atentados, nos que polo menos outro oito persoas morreron e 48 persoas resultaron feridas, despois de que tres individuos arroiasen co seu vehículo a un numeroso grupo de persoas na ponte de Londres, antes de dirixirse a un próximo distrito de lecer, onde apuñalaron a varias persoas antes de ser abatidos pola Policía.

Desde entón, tanto a familia como o Goberno español envorcáronse para tratar de ter información sobre o seu paradoiro, ante a prudencia de Reino Unido á hora de identificar aos falecidos no atentado. De feito, o ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, expresara leste mesmo mércores "certa perplexidade" polo feito de que "máis de tres días despois" do atentado de Londres "non puidese confirmarse" que pasara con Echeverría.