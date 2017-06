Familias de traballadores de Elnosa reclamarán ao Concello de Pontevedra a continuidade da clorera

Dúas traballadoras de Electroquímica do Noroeste SA (Elnosa) e a muller dun traballador desta factoría, acompañadas por Leila Piñeiro, representante da Federación de Industria de Comisións Obreiras, anunciaron este mércores que as familias dos traballadores da clorera protagonizarán unha concentración ante o Concello de Pontevedra para pedir a continuidade da factoría.

Segundo explicaron, será o sábado 17 de xuño, entre as 11,00 e as 12,00 horas, e nela expresarán a preocupación que viven ante a posibilidade de que a fábrica situada en Lourizán peche o 17 de decembro, data na que finaliza a concesión dos terreos que ocupa a multinacional portuguesa na ría de Pontevedra.

Con este acto de protesta queren manifestar a súa oposición á conduta do goberno local do BNG e do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a quen acusan de non defender os postos de traballo en Pontevedra.

"Estamos cansos do acoso, do desamparo e das mentiras", segundo indicou a portavoz das familias dos traballadores, María Jesús González, ante o que consideran a "desvergoña do alcalde de Pontevedra, que nos di que nos vaiamos a Portugal".

Fronte á actitude de Fernández Lores, estas mulleres sinalan aos alcaldes de Sestao (Biscaia) e de Torrelavega (Cantabria) que se mobilizaron a favor da permanencia de empresas deste sector con situacións similares. Mesmo afirmaron que o rexedor pontevedrés "mente" sobre a empresa clorera e "abandona ás 60 familias ás que a factoría dá traballo" cando "con 7.000 parados en Pontevedra non se pode permitir ese peche".

Estas portavoces do persoal de Elnosa aseguraron que o grupo luso CUF, propietario da clorera de Lourizán ten previsto acometer o cambio tecnolóxico que esixe a Unión Europea para abandonar o uso do mercurio no proceso de elaboración do cloro e apuntaron que a actividade da factoría é "limpa".