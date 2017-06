O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, manifestou que o Executivo galego estará "vixiante" respecto dos postos de traballo do Pastor Grupo Banco Popular, tras a compra desta entidade por parte do Santander, ademais do futuro da Fundación Barrié.

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa asistencia á firma dun convenio da Escola de Verán do Ministerio Fiscal, admitiu a "preocupación" da Xunta pola situación da entidade "e os postos de traballo inherentes a esta actividade" en Galicia.

"Veremos a partir de agora como evoluciona", apostilou. Mentres, sobre a compra por parte do Santander, sinalou que se trata dunha operación entre dúas entidades "nos que a Xunta non ten competencia".

En canto á situación da Fundación Barrié, manifestou que está a facer "unha actividade moi importante" que desde a Xunta se "valora". "Xa veremos", dixo ao ser preguntado sobre a situación na que quedará esta entidade coa citada venda.