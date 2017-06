Pleno.- A Xunta perfila co sector un programa que facilitará a renovación xeracional aos autónomos

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, avanzou que o seu departamento perfila cos autónomos un programa que lles facilitará a renovación xeracional e que incluirá apoios técnicos, económicos e de mediación. A medida, segundo explicou, pretende ser "práctica e realista" para facer "máis fácil" este proceso.

O titular de Economía fixo este anuncio durante a súa comparecencia no pleno do Parlamento de Galicia e en resposta a unha interpelación formulada polo deputado do PSdeG, Abel Losada, quen denunciou que a Comunidade galega está a perder autónomos a un ritmo "dez veces" superior ao do conxunto do Estado.

Na súa resposta, o conselleiro destacou que o obxectivo deste plan, enmarcado na Estratexia Autónomo 2020, é fomentar a continuidade dos negocios favorecendo, ao mesmo tempo, a integración da mocidade, ampliando e mellorando o programa similar que xa existe para o comercio. "É tan importante apoiar aos autónomos cando pon en marcha o seu negocio como cando deciden deixar que persoas novas con ideas capitaneen o proxecto", destacou.

Esta actuación complementará ao plan de apoio á transmisión de empresas que xa existe a nivel estatal e no que colabora o Igape, así como aos servizos que se ofrecen a través do Reacciona para a elaboración de plans e protocolos de empresa familiar que encamiñen á sucesión xeracional.

"PRIORIDADE"

Na súa intervención, o conselleiro incidiu en que os autónomos son unha "prioridade" para a Xunta, un sector no que Galicia "continúa sendo a comunidade con maior peso de España (un de cada catro afiliacións á Seguridade Social é dun traballador por conta propia)".

Por iso, subliñou que a Administración autonómica activou este ano a Estratexia Autónomo 2020 cun total de 160 millóns de euros para o próximos catro anos, o que supón un incremento do 45% sobre a última lexislatura.

"O obxectivo é apoiar directamente a 40.000 traballadores con esta nova folla de ruta que inclúe novas medidas que se están ultimando co sector, como é a ampliación con tres millóns da tarifa plana do Estado para que aqueles que máis o necesiten só paguen 50 euros da cota á Seguridade Social durante ano e medio", precisou.

Outras iniciativas nas que o Goberno galego traballa, segundo indicou, son a posta en marcha do Bono Autónomo de ata 3.000 euros para a consolidación da actividade e mellora da posición competitiva daqueles que están xa dados de alta, ou un programa específico de formación co foco posto na adaptación aos retos e ás novas tendencias do mercado.

Así mesmo, destacou que a Xunta bonificará as 16 semanas adicionais do 100% da cota á Seguridade Social da persoa contratada para conciliar tras o permiso de maternidade ou paternidade do Estado e porá en marcha a Oficina do Autónomo, que será unha xanela integral de consulta de acceso telematico.