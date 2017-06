A federación de Industria de UXT (UXT-FICA) reiterou este mércores o seu "apoio" ao plan de investimentos de Ferroatlántica e defendeu que "beneficiará aos centros de produción" en Galicia.

Á espera de que a Xunta se pronuncie sobre a petición de segregar a actividade que realizou a compañía e que o comité de Cee-Dumbría rexeita, xa que facilitaría a venda das centrais do Xallas, a Federación defende o plan de Ferroatlántica e pediu "responsabilidade" ás administracións públicas "das que depende" a aplicación do mesmo.

Nun comunicado, subliña que devandito plan, "cuxa principal característica é a expansión do emprego", aposta pola tecnoloxía de fabricación de silicio solar, "favorece a renovación tecnolóxica das actuais plantas de ferroaleaciones, o aumento sensible dos seus persoais" e "garante o emprego ao persoal actual do grupo en Galicia".

UXT FICA considera "fiable" o plan de futuro, "asinado por catro centrais sindicais estatais e a dirección da empresa", ao amparo do establecido no Estatuto dos Traballadores, fixando "garantías xurídicas e sindicais" que, no marco da lexislación vixente son esixibles a Ferroglobe, tanto no que concierne á renovación tecnolóxica dos centros de produción como á creación do novo emprego e á protección do actualmente existente.

No comunicado, remarca que as "condicións e garantías deste acordo" foron tamén "aprobadas e subscritas por dúas plantas do grupo" e, posteriormente, "referendado na asemblea traballadores pola maioría dos empregados destas factorías".

MANTER As INSTALACIÓNS EN GALICIA

UXT FICA manifestou que "validar o plan industrial" é "exercer a responsabilidade" para a que os representantes sindicais foron "elixidos", así como apoiar un plan que "leva unha renovación e inmediatos investimentos en infraestrutura, tecnoloxía e organización á vez que se estipulan máximas garantías para o mantemento de todas as instalacións actuais do grupo en Galicia".

"Mantemento á vez que rejuvecimiento do persoal actual e xeración de emprego derivado de creación novas instalacións, que mellorarán a competitividade das plantas galegas", apostilou.

PROXECTO SILICIO SOLAR

A organización sindical subliñou a "importancia estratéxica" que supón para Galicia o proxecto de silicio solar e incidiu en que a entrada de Ferroglobe neste mercado constitúe "unha oportunidade irrepetible" para o territorio galego, polo que consideran que se está "ante unha decisión crítica na que Galicia e os traballadores xóganse importantes intereses".

"Entendemos por iso que as administracións públicas das que depende a aplicación do plan deben exercer con responsabilidade o mandato para o que foron elixidas, por suposto sendo garantes da legalidade e do interese público, e se procede a garantir o cumprimento do Plan Industrial, aínda que entendemos que o acordo xa recolle estas garantías", remarcou.