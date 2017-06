Recollen 1.922 firmas en Change.org para pedir ao Goberno que conceda a Orde do Mérito Civil a Ignacio Echeverría

Un total de 1.922 persoas han respaldo coa súa firma unha petición de Change.org para pedir ao ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación, Alfonso Dastis, a concesión da Orde do Mérito Civil ao galego Ignacio Echeverría, o home de 39 anos que faleceu o pasado sábado no atentado en Londres.

Cartel de SOS Desaparecidos de Ignacio Echevarría | Fonte: Europa Press

A petición explica que a noite do pasado 3 de xuño tres terroristas sementaron o terror nas inmediacións do London Bridge e Borough Market, na capital británica, e que oito persoas morreron "a causa do vil atentado".

Explica tamén que Echeverría volvía de patinar cos seus amigos cando se topou co suceso e golpeou a un dos terroristas "co seu monopatín, mentres os outros dous agredíanlle por detrás".

"Non dubidou en encerellarse para salvar a vida da muller. O antepor a vida do outro á súa propia merece o máximo recoñecemento da sociedade", defende a petición realizada antes de confirmarse este mércores a súa morte por parte da súa familia.

Ao seu xuízo, "é de xustiza" concederlle a Orde pois "non dubidou en encararse ao terror conseguindo así minimizar os efectos da matanza".

UNHA RÚA EN LAS ROZAS

Por outra banda, na páxina web CitizenGo están a recoller firmas para que Las Rozas poña o nome de Ignacio Echeverría a unha rúa de Las Rozas, onde vivía antes de marcharse para Londres.

Neste caso, queren lograr cen asinas para pedir ao alcalde da localidade, José de la Uz, que recoñeza o "valor" de Echevarría dando o seu nome a unha rúa, xa que a sociedade "necesita máis persoas valentes e comprometidas como Ignacio".

"O seu heroísmo e a súa coraxe debe servirnos de exemplo a todos nestes momentos de gravísima ameaza", indica a petición, secundada por cinco persoas, que argumenta que "dedicarlle unha rúa a Ignacio non lle devolverá a vida, pero polo menos a súa memoria, sempre presente, marcará o camiño recto a seguir cando a barbarie poña a proba a nosa solidez como sociedade e o noso compromiso cos dereitos humanos".

E é que sinala que Echevarría "elixiu o camiño que só elixen os heroes: enfrontarse ao tres asasinos armados para defender a vida da muller co único que tiña a man, o seu monopatín".