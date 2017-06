A Universidade de Vigo e Gas Natural Fenosa asinaron este mércores un convenio de colaboración, cunha duración dun ano e unha achega económica de 60.000 euros, para renovar a súa "alianza estratéxica" e "revitalizar" a Cátedra Fenosa.

Convenio entre Gas Natural Fenosa e Uvigo | Fonte: Europa Press

O acordo, subscrito polo reitor, Salustiano Mato, e polo delegado xeral de Gas Natural Fenosa en Galicia, Manuel Fernández, permitirá a promoción de actividades de formación, investigación e innovación en materia de economía do medioambiente e de desenvolvemento sustentable, segundo explicou o propio reitor.

Mato destacou a estreita colaboración dentro da cátedra con grupos de investigación, como o que coordina Xavier Labandeira no campo da economía, e o que coordina Antonio Añel, no ámbito do medio ambiente e ciencias experimentais.

Pola súa banda, Manuel Fernández explicou que a renovación deste convenio "forma parte da estratexia 'Compromiso por Galicia' de Gas Natural Fenosa que, máis aló dos negocios, busca facer achegas á sociedade galega en temas como a cultura, formación, arte, medioambiente e "todo o relacionado coa innovación".

A Cátedra Fenosa naceu en 2011 e, desde entón, a cooperación entre a compañía e a Universidade de Vigo deu numerosos froitos. Así, Gas Natural Fenosa traballou no centro tecnolóxico EnergyLab, tamén colabora co Centro Internacional de Excelencia Hidráulica en Citexvi, e en actividades do Master en Xestión do Desenvolvemento Sustentable.