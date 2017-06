Os líderes políticos españois sinalan o heroísmo de Ignacio Echeverría e mostran a súa solidariedade coa familia

Os dirixentes dos principais partidos españois mostraron este mércores as súas condolencias e a súa solidariedade coa familia do galego Ignacio Echeverría, asasinado o atentado do pasado sábado en Londres, do que destacaron a súa heroicidade por tratar de parar aos terroristas.

Un español chamado Ignacio Echeverría desaparece tras o atentado de Londres | Fonte: Europa Press

Nunha mensaxe publicada no seu perfil de Twitter, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, sinalou a "exemplaridade" e a "heroicidade" de Echeverría.

"Consternado polo asasinato de Ignacio Echeverría, as miñas condolencias á súa familia. Lembrarémolo sempre polo seu acto heroico e exemplar", publicou Rajoy.

Na mesma rede social, o líder do PSOE, Pedro Sánchez, presentou as súas condolencias á familia da vítima: "Queixume profundamente a morte de Ignacio Echeverría no atentado de Londres. As miñas condolencias á súa familia e amigos".

Pola súa banda, o secretario xeral de Podemos, Pablo Iglesias, resaltou na súa mensaxe o "exemplo de solidariedade" que lle custou a vida ao ferrolán de 39 anos. "Abrazo forte á familia e amigos/as de Ignacio Echeverría. O seu é un exemplo de solidariedade e heroísmo", sinalou en Twitter.

Nunha rolda de prensa no Congreso, o presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, mostrou o seu apoio á familia de Echeverría, de quen dixo que "morreu como un heroe" e destacou o seu exemplaridade.

"Todo o noso apoio á súa familia. Morreu un heroe, unha persoa que se enfrontou aos terroristas sen complexos, que é o que queren moitos españois e europeos que fagamos os políticos: enfrontarnos aos terroristas sen complexos", afirmou, destacando que se converteu nun "exemplo de cidadanía".