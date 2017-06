A segunda xornada de paros na estiba de Ferrol transcorre con atrasos nas tarefas de tres barcos

A totalidade dos estibadores do Porto de Ferrol secundan este mércores a segunda xornada de paros parciais para demandar "a subrogación de todos os empregados", unha protesta que afectou con atrasos a tres barcos que operan --un para cargar compoñentes eólicos, outro de ferro e outro de carbón--.

Protesta da estiba | Fonte: Europa Press

Así o ratificou o portavoz deste colectivo, Francisco Cartelle, integrante da Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte (Fgamt) da CIG, durante a concentración que protagonizaron durante unha hora ante a sede da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC).

O representante de CIG incidiu en que se continúa "na mesma situación, agardando a que a patronal cumpra co seu preacordo e garanta a subrogación de todo o persoal", que no caso de Ferrol sería de 14 operarios.

A convocatoria de folga establece de maneira alterna unha hora de actividade con outra de paro, "o que se traduce evidentemente nun atraso". Cartelle lembrou que, no caso de Ferrol, "non se decretaron servizos mínimos, xa que non é precisa esa figura, tendo en conta que aquí non hai mercadorías que estean sinaladas como produto de primeira necesidade ou con carácter perecedoiro".

NEGACIÓN DO INCIDENTE

En declaracións aos medios de comunicación, Francisco Cartelle tamén mostrou "sorpresa polas declaracións do ministro de Fomento do pasado luns, dicindo que en Ferrol se impediu traballar nun barco".

Segundo o representante da CIG, "a realidade foi que non se traballou porque estaba parada o persoal e os traballadores". "E, cando menos, sorprendéronnos esas afirmacións dun ministro, que son do todo falsas", resolveu.