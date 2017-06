O fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, cualificou como unha "necesidade" ampliar a capacidade de investigación da Fiscalía, coincidindo coa súa asistencia a unha nova edición dos cursos de verán do Ministerio Fiscal e tras a firma dun convenio coa Xunta, a Deputación e o Centro de Estudos Xurídicos para a posta en marcha dos mesmos.

No acto, destacou a actualidade dos temas que se abordarán nestes cursos, o primeiro sobre os malos tratos animais e os delitos vinculados co medio ambiente. O segundo, en outubro, abordará o papel da Fiscalía no ámbito da investigación, segundo avanzou Maza.

Sobre esta cuestión, lembrou que o Ministerio Público xa investiga "en materia de menores e por encargo de autoridades estranxeiras". No entanto, dixo que "podería ampliarse esa investigación a todas as causas criminais". "É unha necesidade para o noso sistema esa transformación procesual", apostilou.

Mentres, no acto, que contou tamén coa presenza da vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a relevancia da formación e actualización continua entre o persoal que traballa na Administración de Xustiza.

Sobre o acordo subscrito este mércores, dixo que, con esta edición, son xa 16 anos nos que o catro institucións suman "esforzos" para materializar estas xornadas.