Pleno.- A Xunta asegura que o nivel de gases de efecto invernadoiro en Galicia está por baixo de 1990

A Xunta asegura que a emisión de gases de efecto invernadoiro en Galicia atópase "por baixo dos niveis de 1990", mentres non supera "os límites" fixados.

Así o expuxo este mércores a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, no pleno do Parlamento galego en resposta a unha pregunta do deputado de En Marea Antón Sánchez.

Antón Sánchez baseouse nun estudo do doutor en bioloxía Ramón Varela Díaz para denunciar que a contaminación das grandes empresas galegas aumentou ata supor o 15% do total do Estado en 2015, fronte ao 12% que supuña en 2012.

En resposta, Beatriz Mato subliñou que Galicia é xuntos a Castela e León e País Vasco unha do tres autonomías cun nivel de gases de efecto invernadoiro por baixo de 1990, e sostén que hai unha redución da contaminación da industria, a pesar de que se produce máis.

Tras acusar a Antón Sánchez de ser "o inimigo da industria e o inimigo da empresa", Beatriz Mato asegurou que a Xunta será "inflexible" coas empresas que non cumpran.

SITUACIÓN DA RÍA DO BURGO

Por outra banda, Carmen Santos (En Marea) criticou a inacción da Xunta para demandar ao Estado o dragado da ría do Burgo. Sobre este extremo, esgrimiu que en 2013 os expertos avisaban de que era "urxente" a limpeza desas verteduras depositadas e a súa recuperación ambiental, pero séguese "sen prazos".

Beatriz Mato lembrou que o dragado dos fondos é "competencia exclusiva do Estado" e advertiu de que depende da oposición que se aproben os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) nos que hai unha partida para estes traballos.

Ademais, a conselleira sostén que a Xunta cumpriu "con investimentos", polo que o Goberno galego xa non ten "máis nada que facer en materia de saneamento, depuración", na ría do Burgo. Así mesmo, lembra que o plan para sanear a zona tamén lle "pon deberes" aos concellos.

A modo de exemplo expuxo que a situación do marisqueo "cambiou", pois en 2007 todas as zonas da ría estaban catalogadas como C e agora melloraron ata zonas B.