O alcalde das Pontes de García Rodríguez, Valentín González Formoso (PSOE), mostrou o seu "pesar" e o "todos os veciños" tras ter coñecemento de que Ignacio Echeverría é un dos falecidos no atentado de Londres, por mor do que enviou "un abrazo enorme a toda a familia" da vítima.

En declaracións a Europa Press, González Formoso lembrou que Echeverría viviu nesta localidade coruñesa "ata o once anos". De feito, precisou que, aínda que o falecido naceu fisicamente no Hospital de Ferrol, inscribiuse no Rexistro Civil das Pontes, onde residiu desde o seu nacemento.

Valentín González destacou que no caso da familia do falecido "representa a toda esa xente que pasou polas Pontes durante décadas" nas que as familias dos traballadores da mina e a central eléctrica asentáronse nesta localidade. Nela, destacou, "deixaron parte das súas raíces", o que evidencia, por exemplo, que o irmán da vítima estivese a pasada semana nas Pontes.

LUGARES COMPARTIDOS

O tamén presidente da Deputación da Coruña incidiu en que a pesar de que Ignacio Echeverría xa non vivía aquí, unha situación así "apena enormemente" a toda a localidade. "Foi unha persoa que se criou aquí, nas mesmas rúas que eu, nos mesmos colexios e compartiamos lugares de xogos", resumiu.

O alcalde das Pontes tamén quixo reivindicar que "a súa morte foi moi digna, dentro dun acto de terrorismo tan brutal, tratando de defender a outras persoas".

Valentín González adiantou que convocarán nas próximas horas "algún tipo de concentración ou acto de recordo e recoñecemento" para honrar a este veciño "asasinado en Londres".