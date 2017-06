O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendeu este mércores a orde de bolsas postdoctorais de 2017, á que non poden concorrer aqueles investigadores que se licenciasen ou graduasen antes de 2006, porque se persegue "priorizar" a mozos.

Así o expuxo no pleno do Parlamento galego en resposta a unha pregunta da deputada do BNG Olalla Rodil, quen tachou de "discriminatoria" e "absolutamente excluínte" esta orde de axudas, que deixa "tiradas" a todas as persoas licenciadas ou graduadas antes 2006.

Respecto diso, a deputada nacionalista censura que esta decisión "non atende desde ningún punto de vista a un criterio académico ou científico". Así mesmo, lembra que esa restrición "non a fai o Estado español nas Juan de la Cierva", pero si a Xunta.

Con todo, Román Rodríguez subliñou que este programa de bolsas de tres anos --dous no estranxeiro e un en universidades galegas-- son de "formación inicial" de investigadores posdoctorais e "non son para captar talento exterior" ou que volvan aqueles que están emigrados, pois para iso existen outros programas, di.

Deste xeito, o conselleiro sinala que con esa cláusula búscase que investigadores con máis currículo e experiencia non "impidan" a outros máis novos incorporarse á investigación. Por iso, asevera que "non é arbitrario".

Ademais, Román Rodríguez xustifica que se poña o límite en 2006, pois son "unha cantidade de anos moi razoable" para realizar a tese e converterse en doutor. Finalmente, indica que esta restrición "está xustificada" porque "hai recomendacións da UE nesta liña".