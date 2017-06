A Casa Real expresou este mércores o seu pésame á familia do español Ignacio Echeverría, á vez que destacou o seu exemplo de "dignidade e heroísmo" ao tentar frear aos terroristas.

"O noso pésame máis sentido á familia de Ignacio Echeverría, exemplo de dignidade e heroísmo fronte ao terror criminal e covarde", publicou a Casa Real no seu perfil oficial en Twitter.

Este mércores as autoridades británicas confirmaron definitivamente que Echeverría figura entre o oito vítimas mortais do atentado do pasado sábado en Londres, tras o cal o Goberno español eloxiou ao español de 39 anos pola súa "actitude exemplar".

Na mesma liña expresáronse os principais líderes políticos, que coincidiron en sinalar o heroísmo de Ignacio Echeverría.

Ao pouco de coñecerse a súa morte, José de la Uz, alcalde de Las Rozas (Madrid), propuxo conceder o nome de Ignacio Echeverría a un espazo público da localidade que terá unha pista de skate e tamén conversou cos portavoces do resto de grupos municipais para outorgarlle a Medalla de Honra do municipio.