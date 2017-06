O secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, expresou o pésame do Goberno á familia e amigos de Ignacio Echeverría polo seu falecemento no atentado perpetrado en Londres o pasado sábado e encomiou o seu "comportamento exemplar" ao tentar "defender a outra persoa". Castro asegurou que non dispón de información sobre as investigacións

Nos corredores do Senado, onde compareceu na comisión de Orzamentos de Asuntos Exteriores, o secretario de Estado dixo que carece de información "máis aló da lamentable confirmación do falecemento" e apuntou que a embaixada do consulado fará "as xestións oportunas" como as fixo "ata agora".

O secretario de Estado de Exteriores cualificou a morte de Echeverría como "unha historia moi triste" e referiuse a Echeverría como un "cidadán exemplar". "Deu un exemplo de civismo e de comportamento, e lamentablemente custoulle a vida", dixo.

Así mesmo, Castro non quixo valorar as palabras do ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, nas que tachaba de "inhumano" que o Reino Unido non informase oficialmente da situación de Echeverría catro días despois do atentado.

Por último, o secretario de Estado comunicou que non ten previsto realizar ningunha viaxe oficial a Londres polo momento.