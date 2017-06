A Xunta, obrigada polo Tribunal Superior a abonar 4,2 millóns á Universidade da Coruña

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Unviersitaria acordou coa Universidade da Coruña (UDC) abornale 4,2 millóns de euros en cumprimento da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estima parte do recurso presentado por este centro contra a repartición do Plan de Financiamento do Sistema Universitario Galego (SUG) 2011-2015.

A Universidade da Coruña | Fonte: UDC.

O conselleiro Román Rodríguez confirmou o acordo nunha resposta a unha pregunta formulada no Parlamento de Galicia pola deputada socialista Concepción Burgo, quen lle esixiu á Xunta que devolva este diñeiro sen que iso supoña un prexuízo para as universidades de Santiago e Vigo.

Segundo precisou Román Rodríguez, ambas institucións chegaron a un acordo que contempla sufragar esta cantidade a través dun sistema de abono en tres anos de forma que pagará 1,4 millóns no exercicio 2018, outro tanto en 2019 e o mesmo en 2020. Todo iso, indicou, sen que se teña que detraer cantidades nin do pasado plan de financiamento nin do actual.

"Non vai ter ningunha consecuencia económica sobre Santiago nin sobre Vigo", manifestou o conselleiro, que aclarou que este ingreso adicional de fondos á UDC non afectará as cantidades do vixente Plan de Financiamento do SUG nin prexudicará ás outras dúas universidades, xa que se trata dunha partida "diferente".

"A Xunta respecta e acata a sentenza", insistiu o conselleiro, que precisou que "non hai un incumprimento" do conxunto do plan. "Fíxanse discrepancias nos cálculos a percibir nalgúns anos, non cuestiona o modelo de financiamento acordado", precisou.