O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladou as súas condolencias á familia de Ignacio Echeverría. "Poden sentirse moi orgullosos del, igual que sente toda Galicia e toda España", trasladou o xefe do Executivo no seu perfil de 'Twitter'.

A familia foi a que confirmou, precisamente, este mércores, que o mozo é un dos falecidos no atentado perpetrado en Londres o pasado sábado.

"Ignacio non sobreviviu ao momento do atentado. Grazas a todos os que lle quixestes e coidastes. Sabemos que non somos os únicos tristes", publicou a súa irmá en Facebook.

Feijóo non foi o único líder en pronunciarse na comunidade en redes sociais. Tamén o fixo a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen trasladou "un sentido abrazo" á familia e amigos do falecido "nun momento tan triste e tan duro". "Toda Galicia está convosco", indica nun 'tweet'.

Tamén na súa conta oficial de Twitter, o PSdeG transmitiu "todo o seu afecto" á familia e achegados de Echeverría, "vítima do atentado de Londres que lle fixo fronte ao terrorismo".