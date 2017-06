O ministro de Asuntos Exteriores e Cooperación, Alfonso Dastis, mostrou este mércores a súa dor pola morte do español Ignacio Echeverría ao que considerou "un heroe". O ferrolán de 39 anos foi confirmado este mércores como unha das vítimas mortais do atentado terrorista en Londres, do pasado sábado.

"Profunda dor tras coñecer a morte de Ignacio Echeverría. O meu corazón está coa familia deste heroe, á que seguimos acompañando", publicou o ministro de Exteriores nunha mensaxe en Twitter.

Previamente, o secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, expresara o pésame do Goberno á familia e amigos, aínda que asegurou que Exteriores non dispón de información sobre as investigacións

Nos corredores do Senado, o secretario de Estado dixo carecer de información "máis aló da lamentable confirmación do falecemento.