A UE premia ao Consorcio da Zona Franca de Vigo como a 'Mellor Administración Pública para Startups 2016'

A Comisión da UE, o Parlamento Europeo, o Consello, o Comité Económico e Social Europeo, e o Comité das Rexións premiaron ao Consorcio da Zona Franca de Vigo como 'Mellor Administración Pública para Startups 2016', polos seus programas e servizos dirixidos a promover o emprendimiento na área xeográfica da súa influencia.

Segundo informou o organismo estatal, a delegada do Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, recolleu este mércores o recoñecemento en Bruxelas, da man do primeiro vicepresidente do Comité das Rexións, Kar-Heinz Lambertz, na cerimonia de entrega dos premios 'Startup Europe Awards'. Ademais da Zona Franca de Vigo, competían por este recoñecemento a Deputación de Barcelona e a Axencia Andaluza de Enerxía.

Pedrosa destacou que este premio "é un recoñecemento ao traballo de todo o equipo do Consorcio pola súa determinación, esforzo e compromiso coas novas empresas, que son as que nun futuro crearán riqueza e emprego, e mellorarán a cultura empresarial de Galicia e Europa".

Os promotores dos 'Startup Europe Awards' quixeron recoñecer o traballo do organismo vigués na creación e diversificación do tecido empresarial, a creación de emprego en diferentes programas, a identificación de ideas de negocio con posibilidade de éxito, a capacidade de atraer e reter talento, e a transferencia de coñecemento e innovación ás empresas.