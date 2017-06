O presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, mostrou as "condolencias" e "solidariedade" da Cámara coa familia de Ignacio Echeverría, "un galego exemplar" que "perdeu a súa vida no atentado de Londres por salvar a vida doutras persoas".

"Ignacio estará sempre no noso recordo", asegurou o presidente do Parlamento galego, ao que seguiu unha ovación de todos os deputados presentes no hemiciclo.

No momento do atentado, no que morreron sete persoas, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron como un home apuñalaba a unha muller na contorna de Borough Market, xunto ao London Bridge. Os seus amigos explicaron que el foi o único do grupo que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor.