Galicia e Euskadi acollerán o sábado dúas mobilizacións en defensa do referendo

Galicia e Euskadi acollerán este sábado 10 de xuño dúas mobilizacións en defensa do referendo catalán coas lemas 'Isto vai de democracia' e 'Demokraziaz ari gara', explicaron a Europa Press fontes da ANC, a entidade soberanista catalá, que participará en ambas as mobilizacións.

Asemblea xeral da ANC | Fonte: Europa Press

A mobilización en Galicia será na praza do Obradoiro fronte á Catedral de Santiago de Compostela, onde se lerá o manifesto a favor da consulta que no seu día aprobou o Pacte Nacional pel Referendo.

Nela está previsto que participe e interveña o escritor Suso de Toro, que apoiará o referendo e lerá un texto escrito por el, explicaron as mesmas fontes da entidade soberanista.

Ademais, está previsto que participen na mobilización galega representantes do BNG; Agora Galiza; Causa Galiza; En Marea; Briga; Partido Comunista do Povo Galego; Compromiso por Galicia, ademais de entidades como a sección local da ANC, Ceivar, a Central Unitaria de Traballadores e a Confederación Intersindical Galega, entre outras.

A manifestación vasca será en Bilbao e organízaa a entidade soberanista Gure Esko Dago, e nela formarase un mosaico que simulará un signo de interrogación, en referencia á pregunta dun referendo.

Tras as consultas locais celebradas sobre a independencia de Euskadi, quérese implicar á cidadanía vasca na defensa do dereito de autodeterminación, sinalan desde a ANC, a entidade que preside Jordi Sànchez.

SOCIEDADES CIVÍS

A ANC ve nestas manifestacións o apoio de "as sociedades civís vascas e galegas favorables ao dereito de autodeterminación", que sitúan o referendo catalán como unha mostra de democracia.

O manifesto que se lerá do Pacte Nacional pel Referèndum é un texto que avoga polo referendo pactado entre a Generalitat e o Estado, e non menciona a aposta pola consulta unilateral que deseña o goberno catalán se non hai pacto co Estado.

As dúas concentracións en Galicia e o País Vasco serán o día antes da mobilización que as entidades soberanistas catalás ANC, Òmnium e a AMI celebrarán en Barcelona o domingo tamén a favor do referendo.